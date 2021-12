Vertrag von Augsburger Staatstheater-Intendant Bücker verlängert

Augsburg, München (epd). André Bückner bleibt weiterhin Intendant des Staatstheaters Augsburg. Wie das bayerische Kunst- und Wissenschaftsministerium am Dienstag in München mitteilte, habe die Stiftung Staatstheater Augsburg den Vertrag mit Bückner um weitere sieben Jahre bis ins Jahr 2028 verlängert. Dies zeige Das zeigt die Wertschätzung "für die wirklich begeisternde Arbeit von André Bücker in den letzten Jahren", sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) in München.

Bückner ist seit 2016 Intendant des Theaters Augsburg und fungiere seit 2018 als Staatsintendant und Stiftungsvorstand der neu gegründeten Stiftung Staatstheater Augsburg. Eine seiner zentralen Aufgaben werde die Organisation des Theaterbetriebs in den verschiedenen Interimsspielstätten sein, bis die Aus- und Umbaumaßnahmen voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein werden. Bücker sei ein "versierter Theatermanager", der es schaffe, das noch junge Staatstheater weiterzuentwickeln.

Der alte und neue Staatsintendant betonte angesichts der Vertragsverlängerung: "Das Staatstheater Augsburg ist ein junges Staatstheater mit einer äußerst dynamischen Entwicklung." Er freue sich darauf, die zahlreichen unterschiedlichen Herausforderungen "in den nächsten Jahren anzugehen und mit meinem Team zu gestalten". Dazu gehöre vor allem die Fertigstellung der Baumaßnahmen sowie die kreative Weiterentwicklung aller künstlerischer Sparten, erläuterte Bücker laut Mitteilung.