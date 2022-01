München, Augsburg (epd). Die Idee, das Oktoberfest wegen Corona in diesem Jahr in den Sommer vorzuziehen, spaltet die Meinung der Menschen in Deutschland. So gaben 40 Prozent laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) an, dass das Oktoberfest nicht in die wärmeren Monate vorverlegt werden soll. 31 Prozent der Befragten hatten nichts gegen eine Sommer-Wiesn und der Rest (29 Prozent) war unentschieden.

Die Idee der Sommer-Wiesn stammt von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Eine Wiesn im August sei allemal besser als gar keine Wiesn, sagte der Politiker. Im Sommer gebe es für Veranstalter schlicht mehr Planungssicherheit, wie es dagegen im Herbst mit Corona aussehe, sei kaum kalkulierbar. In den vergangenen beiden Jahren musste die Wiesn wegen Corona ganz ausfallen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey berücksichtigte für seine repräsentative Umfrage im Zeitraum vom 6. bis 7. Januar die Antworten von 5.007 Teilnehmenden aus Deutschland.