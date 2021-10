Wahl zum "Vogel des Jahres 2022" startet

Hilpoltstein (epd). Kaum ist die Bundestagswahl vorbei, steht die nächste Abstimmung an: Ab diesen Mittwoch (6. Oktober) suchen die Umweltverbände LBV und NABU den Vogel des Jahres 2022. Zum zweiten Mal findet die Aktion in Form einer öffentlichen Wahl statt, wie der LBV in Hilpoltstein mitteilte. Bei der Wahl im vergangenen Jahr hätte sich knapp eine halbe Million Menschen beteiligt und das Rotkehlchen zum Vogel des Jahres 2021 gekürt.

In diesem Jahr stehen die fünf Arten Bluthänfling, Feldsperling, Mehlschwalbe, Steinschmätzer und Wiedehopf zur Wahl. "Jeder der fünf Vögel steht für ein Naturschutzthema, das unsere Aufmerksamkeit braucht", sagte der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer. Interessierte können unter www.vogeldesjahres.de bis zum 18. November für ihren Favoriten abstimmen.

Der "Vogel des Jahres" wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 gekürt. Seit 2021 wird er durch eine öffentliche Wahl bestimmt.