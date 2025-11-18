Regensburg, Berlin (epd). Maria und Josef, Ochse und Esel, in der Mitte das Kind: Die Sonderbriefmarke zu Weihnachten zeigt die Szene von der Geburt Jesu. Abgebildet ist sie in der Version, wie sie ein Fenster der Nicolaus-Gallus-Kapelle in Regensburg zeigt, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Die Marke, die für einen Aufpreis für einen guten Zweck bereits zu kaufen ist, wurde am Dienstag offiziell in Berlin vorgestellt.

Die Weihnachtsmarke gibt es für den Standardbrief, dessen Porto regulär 95 Cent beträgt. Die Sonderbriefmarke kostet 40 Cent mehr. Der Zusatzerlös geht an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege. Die Marke gibt es in den Filialen der Post.