Würzburg, Münster (epd). Das "Wort zum Sonntag" am kommenden Samstagabend stellt zur Live-Übertragung des Eurovision Song Contest (ESC) aus Wien das Thema Vielfalt in den Mittelpunkt. Die Münsteraner Theologin und Pastoralreferentin Johanna Vering wird die kirchliche Sendung in der ARD gestalten, wie das Bistum Münster am Mittwoch mitteilte. Am ESC beeindrucke sie die Breite der Sprachen und Stilrichtungen und dass die Teilnehmenden bei aller Vielfalt miteinander feiern, sagte Vering.

Zwar sei der europäische Gesangswettbewerb nie ganz unpolitisch, erklärte die katholische Theologin mit Blick auf aktuelle Boykott-Aufrufe wegen der Teilnahme Israels. Aber das spiele nicht die Hauptrolle, "die spielen Frieden und Zusammensein".

Außendrehs gibt es nur zweimal im Jahr

Aufgezeichnet wird das "Wort zum Sonntag" bereits am Freitagabend am Rande des Deutschen Katholikentags in Würzburg, zu dem von Mittwoch bis Sonntag tausende Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Der Katholikentag und das internationale Pop‑Spektakel passen nach Verings Ansicht thematisch gut zusammen. Beiden Großereignissen "geht es um friedliches Miteinander, Zusammensein, Feiern", betonte sie. Diese gelebte Offenheit und Gesprächsbereitschaft möchte sie in ihrer Vier-Minuten-Botschaft am Samstagabend aufgreifen.

Außendrehs gibt es demnach beim "Wort zum Sonntag" nur zweimal im Jahr: beim jeweiligen evangelischen oder katholischen Kirchentag und zum Eurovision Song Contest. Daraus ergäben sich ungewohnte Rahmenbedingungen, sagte Vering, die zum achten Mal die Sendung gestaltet. "Es gibt keinen Teleprompter. Alles ist improvisierter." Zudem bleibt eine Unbekannte: "Wir sind draußen und hoffen sehr auf gutes Wetter."