Zwei Verdächtige wegen gefälschter Impfpässe in Haft

Nürnberg, München (epd). Wegen gefälschter digitaler Impfpässe sitzen seit dem Wochenende zwei Menschen in Bayern in Haft. Zwei weitere Verdächtige sind wieder auf freiem Fuß. Sie alle auf einem deutsch-sprachigen Cybercrimeforum QR-Codes für den digitalen Corona-Impfausweis zum Preis von zuletzt 350 Euro für Menschen ohne Impfung angeboten haben, teilte am Montag die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) mit. Den Beschuldigten drohen Strafen von sechs Monaten für jede einzelne Tat, Strafobergrenze sind zehn Jahre, teilte der Sprecher der ZKG auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit.

Seit Mitte August 2021 sollen die verdächtigen Personen die IT einer Münchner Apotheke genutzt haben, um unberechtigte Impfpässe auszustellen, hieß es. Eine Beschäftigte der Apotheke soll mit drei weiteren Menschen die falschen digitalen Corona-Impfausweise ausgestellt haben. Allein im Oktober 2021 sollen so bereits über 500 Impfzertifikate ausgestellt worden sein. Auch im EU-Ausland sei ein solcher falscher digitaler Impfausweis entdeckt worden. Bei Durchsuchungen der Privatwohnungen seien Kryptowährungen und Bargeld in Höhe von fast 100.000 Euro gesichert worden, hieß es. Die Durchsuchungen hatten bereits am Freitag und Samstag in München und Umgebung stattgefunden.

Auf die Taten sei das Bundeskriminalamt (BKA), Abteilung Cybercrime, im Rahmen von Recherchen im Darknet aufmerksam geworden, teilt die ZKG mit. Sie ist nach eigenen Angaben zuständig für Korruptions- und Vermögensstraftaten, die Angehörige von Heilberufen mit staatlich geregelter Ausbildung begehen.

Eine Umfrage des Evangelischen Pressedienst (epd) in der vergangenen Woche hatte ergeben, dass mit dem Ende kostenloser Corona-Tests einige Bundesländer vermehrten Betrug mit gefälschten Impfnachweisen bis hin zu einem regelrechten Handel registrieren. Je strenger Impfnachweise im öffentlichen Leben kontrolliert würden, desto mehr gehe man von ge- und verfälschten Impfpässen und -zertifikaten aus, so das Bayerische Landeskriminalamt.