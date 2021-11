Evangelische Kirche in Bayern

Trotz Millionenkosten: Warum das neue evangelisches Gemeindehaus der Erlanger Altstadtgemeinde kein Luxus ist

Das neue Gemeindehaus der Altstädter Kirchengemeinde in Erlangen ist wohl eines der letzten, dessen Bau in dieser Höhe durch die Evangelische-Lutherische Landeskirche in Bayern gefördert wurde. 4,5 Millionen Euro kostete das multifunktionale Gebäude, das an derselben Stelle wie der Vorgänger entstand. Doch diese Investition ist kein Luxus, sondern die bessere Alternative.