Alles hat ein Ende – leider auch die Sommerferien. Während die sechs Wochen Freiheit Anfang August noch ewig schienen, vergehen sie nun wie im Flug, und das neue Schuljahr steht vor der Tür. Das sorgt nicht immer nur für gute Laune zu Hause, sondern kann auch Nervosität, Unlust oder ein wenig Angst hervorrufen.

Welche Familienrituale dabei helfen, den Übergang von entspannten Ferien zu geregeltem Schulalltag leichter zu gestalten, haben wir hier für euch zusammengestellt:

1. Schultüte

Am ersten Schultag ist es besonders wichtig, etwas zu haben, worauf man sich freuen kann. Eine Schultüte kombiniert kleine Überraschungen, Snacks, die man direkt in der Schule genießen oder vielleicht mit anderen teilen kann, und ein Symbol dafür, dass die Familie stolz auf das Kind ist. Nicht nur zum allerersten Schultag, auch zum Übertritt oder zum Wechsel in eine neue Klassenstufe kann die Schultüte ein schönes Ritual sein.

2. Familienfrühstück

Nach Wochen des Ausschlafens kann das frühe Aufstehen anstrengend sein. Ein gemeinsames Frühstück erleichtert den Start in den Tag. Auch wenn man dafür vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen muss, nochmal gemeinsam über alles zu sprechen und vielleicht auch wenig Musik zu hören oder sogar etwas Besonderes wie Waffeln oder eine frische Frühstücksbowl zu machen schafft gute Laune und eine positive Grundlage für den Tag.

3. Letzter Ferientag / Sonntagsausflug

Bevor der Alltag wieder beginnt, kann ein gemeinsamer Ausflug am letzten Ferientag die Laune heben und die Nervosität verringern. Ob Spaziergang, Fahrradtour oder Museumsbesuch – ein gemeinsames Erlebnis lenkt ab und macht den Übergang in die neue Woche leichter.

4. Gemeinsamer Schulweg

Sofern möglich, begleitet das Kind am ersten Schultag auf dem Weg zur Schule. Der Spaziergang kann spielerisch gestaltet werden, etwa durch Sammeln von Blättern, kleine Wettrennen oder Gespräche über den bevorstehenden Tag. Auch organisatorische Details wie Abholzeiten oder Nachmittagsaktivitäten lassen sich so entspannt klären. Das gibt Sicherheit und zeigt: Der Schultag ist gut planbar, und es ist immer jemand da.

5. Den ersten Schultag feiern

Warum gleich am ersten Tag nur Ernst machen? Ein besonderer Nachmittag oder Abend kann den Start in die neue Schulstufe versüßen. Das kann eine kleine Party mit Freund*innen sein, ein gemeinsamer Restaurantbesuch oder Kinoabend. So wird der erste Schultag zu einem Tag, auf den sich Kinder auch in den Ferien freuen.

6. Neues Outfit oder Ausstattung

Ein neues Lieblingsoutfit, Schuhe oder ein Rucksack steigern die Vorfreude. Auch kleine Neuerungen wie eine Haarspange oder ein cooler Stift können den Neustart erleichtern. Es geht darum, sich wohlzufühlen und selbstbewusst in den neuen Abschnitt zu starten.

