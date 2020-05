Corona in Namibia: Das Sehnsuchtsland ist schwer getroffen

Fanny Schwenk, Religionspädagogin der Bayrischen Landeskirche, ist seit März 2019 für die der bayerischen evangelischen Landeskirche in Namibia in der evangelischen Gemeinde Windhoek als Kinder- und Jugenddiakonin tätig. Für das Sonntagsblatt berichtet sie exklusiv aus Namibia.

Namibia und Corona

Über viele Wochen hinweg nun zieht sich auch in Namibia der "lock down": Es gibt Ausgangsbeschränkungen, nur eine bestimmte Anzahl an Menschen darf in den Supermarkt, überall wird man desinfiziert und die Kassiererin sitzt hinter einer Plexiglaswand.

Namibia ist ein Sehnsuchtsland. Jährlich kommen hierher viele Touristen. Allein schon wegen der Möglichkeit, die Big five zu sehen. Aber auch wegen der Weite und weil hier alles irgendwie doch so deutsch, so europäisch, daherkommt.

Aber auch die Einheimischen, die die in 5. Generation schon hier leben, dürfen nicht mehr reisen. Man muss zu hausen bleiben und damit Leben retten. Keine Weite, keine Landschaften, die zwischen sattem Grün und rauer Wüste innerhalb weniger Minuten wechseln.

Doch auch hier ist Covid19- mittlerweile angekommen. Lange hatte man geglaubt, Namibia wird als einziges Land im südlichen Afrika davon verschont bleiben, wo doch der Nachbar Südafrika schon über hundert Fälle zu verzeichnen hatte. Aber es hat auch uns erwischt. Infiziert. Getroffen. Schnelle Entscheidungen der Regierung folgten sodann.