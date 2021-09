6 Tipps für eine nachhaltige Schultüte

Kinder freuen sich immer über Süßigkeiten. Auch hier gilt: Selbstgemacht ist meistens nachhaltiger als gekauft. Kekse sind schnell und einfach gebacken und kommen immer gut an. Angepasst an den ersten Schultag könnt Ihr mit einem Messer auf Keksteig Buchstaben und Zahlen ausschneiden, mit denen die Kinder ihren Namen legen können. Ebenfalls ein schönes Geschenk sind im Ofen getrocknete Früchtescheiben. Wenn Ihr nicht gerne backt, könnt Ihr euch im lokalen Biomarkt nach Schokolade mit einem FairTrade-Siegel umschauen. Das Siegel garantiert die faire Behandlung der Bauern, die an der Herstellung beteiligt waren.

Beim Kauf von Stiften und Textmarkern solltet Ihr vor allem nach dem Siegel des Blauen Engels Ausschau halten, da viele Schreibinstrumente nachweislich Schadstoffe enthalten, die Krebs erregen können und damit ungeeignet für das Federmäppchen eines angehenden Erstklässlers sind. Textmarker können in Schreibwarenläden auch in trockener Form aus Holz gefunden werden oder in nachfüllbarer Form auf Wasserbasis erworben werden. So kann Plastikmüll vermieden werden, der sonst mit jedem leeren Textmarker anfällt.

Selbstgemachte Geschenke

In den meisten Schultüten finden sich heute nicht mehr wie in der ursprünglichen Zuckertüte nur Süßigkeiten, sondern auch kleine Geschenke, die jedoch häufig in Plastikverpackungen eingepackt sind und damit vermeidbaren Müll verursachen. Wenn Ihr euch an einem "Do it yourself"-Projekt versucht, könnt Ihr euren Kindern trotzdem eine Freude machen. Kreide beispielsweise ist ganz einfach mit ein wenig Gips, Wasser und Lebensmittelfarbe selber hergestellt. Immer beliebter wurde in letzten Jahren auch selbstgemachter "slimes" aus flüssigem Bastelkleber, Flüssigwaschmittel und Lebensmittelfarbe. Wer ein bisschen mehr Erfahrung im Basteln hat, kann sich auch an einem einfachen DIY-Nähprojekt versuchen. Ein Sorgenfresser kann für ein besorgtes Kind einen unverzichtbaren Freund darstellen, dem es von den ersten, aufregenden Schultagen erzählen kann. Ebenfalls ein gutes Geschenk stellt eine selbstgenähte Stoffmaske mit Lieblingsmotiv des Erstklässlers dar. Auch als Bastelanfänger könnt Ihr mit einfachen Gutscheinen für gemeinsame Lieblingsaktivitäten euren Kindern eine Freude machen. Es gilt: Kreativ werden!