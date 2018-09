Jom Kippur - der Versöhnungstag im Judentum

Am höchsten Feiertag in der jüdischen Religion wird nicht gefeiert. Jom Kippur ist der "Versöhnungstag" zwischen Gott und dem Menschen. Aber bis es soweit ist, muss der Mensch sich noch ein bisschen anstrengen. Denn Gott sitzt seit dem jüdischen Neujahrsfest "Rosh Hashana" über dem "Buch des Lebens" und schaut sich die Taten aller Menschen – auch der Nichtjuden – einmal genauer an. Und da die meisten nicht besonders gut abschneiden, weil alle doch hin und wieder ein bisschen betrügen, lügen oder ihr Wort nicht halten, gibt Gott den Menschen an Jom Kippur eine allerletzte Chance, ihre Fehler zu bereuen. Deshalb wird an Jom Kippur 25 Stunden lang gefastet.

Nicht nur fromme Juden, auch viele säkulare Juden verzichten von Dienstagabend ab Sonnenuntergang bis Mittwochabend wieder bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Körperpflege, Arbeit und jede Art von Ablenkung. "Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden," heißt es in der Tora. (3. Mose 23, 29)

Zum "Kol Nidre" in die Synagoge.

Vor dem Abendgottesdienst am Dienstag, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, findet das Kol Nidre statt. Das ist genau genommen kein Gebet. Der Kantor singt einen vorgegebenen Text, eine juristische Formel, mit der sich die Gläubigen von den Versprechen lossagen, die sie Gott gegeben haben und nicht einhalten konnten.

Der Kantor beginnt langsam und leise auf Aramäisch zu singen. Der Gesang wird mehrmals wiederholt, immer lauter und ergreifender. Alle Gemeindemitglieder sind weiß gekleidet, denn an Jom Kippur tragen gläubige Juden ihr weißes Bußgewand, in dem sie nach dem Tod auch beerdigt werden.

Jom Kippur feieren auch säkulare Juden

Beim Kol Nidre trifft man auch auf Juden, die sonst nicht in die Synagoge gehen. Es ist ein wenig wie bei den Christen an Weihnachten: Für viele ist es das einzige Mal im Jahr, dass sie das Gotteshaus betreten, denn das Kol Nidre gehört fest zur jüdischen Tradition. Fromme Juden verbringen den ganzen Mittwoch in der Synagoge und beten bis zu zehn Stunden. Das rituelle Blasen des Schofars, des Widderhorns, beendet dann den Jom Kippur.

Freude trotz strenger Vorschriften

Trotz des strengen Fastens und der Buße überwiegt am großen Versöhnungstag dennoch das Gefühl der Freude. Die Freude darüber, dass Gott dem Menschen letztendlich doch wieder vergibt und ihn ins Buch des Lebens einträgt.

In einem bekannten Gebet, das zu Jom Kippur gesprochen wird, heißt es:

Am Anfang des Jahres geschrieben

Und am Versöhnungstag gesiegelt (...):

Wer leben wird und wer sterben wird

Wer durch Feuer und wer durch Wasser

Wer bleibt und wer flieht (...)

Wer erhoben wird und wer erniedrigt wird

Wer reich wird und wer verarmt

Leonard Cohens Song "Who by fire" geht auf den Text eines Gebetes für die hohen Feiertage vor Jom Kippur zurück. Er komponierte das Lied, nachdem er 1973 vor israelischen Soldaten während des Jom-Kippur-Kriegs gesungen hatte.

Wer durch Feuer

Wer durch Wasser

Wer in der Sonne

Wer in der Nacht

Wer als Strafe Gottes

Wer durch irdisches Gericht

Wer in den Wonnen des Mai

Wer durch Siechtum

Und wer - wer entscheidet das?

Nicht nur für fromme Juden ist klar: Zuletzt entscheidet Gott.