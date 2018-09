Franz von Assisi: Schutzpatron der Ökologie

Soziales in Bayern

Autor Pia Jaeger

Patenkinder in Afrika oder die Tafel in der Nachbarschaft: Wer stiftet, kann überall auf der Welt sein Geld für einen selbstgewählten Zweck einbringen. Zum Münchner Stiftungsfrühling stellt sonntagsblatt.de drei evangelische Stiftungen in Bayern vor und zeigt, was mit Engagement und Geld alles möglich ist.