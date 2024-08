Schreckliche Nachrichten an diesem Wochenende: Auf einem Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen hat ein Mann am späten Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Doch wer versucht, etwas über die Opfer des Mörders herauszufinden, findet wenig bis gar nichts. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 56-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 67 und 56 Jahren. Mehr Informationen gibt es nicht. Auch über die Verletzten wird wenig gesprochen.

Interesse gilt nur dem Täter

Wie so oft konzentriert sich die öffentliche Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf den Täter. Das ist leider nichts Neues. Längst hat sich in Deutschland ein festes Ritual nach Nachrichten über solche Gewalttaten etabliert: Angeheizt durch Medien wie "Bild" und "Nius" wird in sozialen Netzwerken sofort über die Herkunft des Täters spekuliert. Andere Fragen interessieren nicht. Stellt sich heraus, dass es sich um einen weißen Deutschen handelt, ebbt die Sensationslust sofort ab.

Doch weil der mutmaßliche Täter vom Freitagabend kein Deutscher, sondern ein Syrer war, begann - lange bevor dies überhaupt feststand, auf Basis von Internetgerüchten - der zweite Teil des Rituals: Die sogenannte Migrationsdebatte.

Auch diese ist alles andere als neu. Seit in den 1990er Jahren nach rechtsextremen Anschlägen Flüchtlingsunterkünfte und Privatwohnungen von Migrant*innen brannten, wird sie in Deutschland in regelmäßigen Abständen geführt. Der Tenor ist immer derselbe: Zuwanderung ist potenziell gefährlich, muss begrenzt und eingeschränkt werden.

Der ewige Ruf nach mehr Härte

Damit kommen wir zu Phase 3: Der Ruf nach Härte. Der Bundeskanzler fordert eine "harte" Bestrafung des Täters (was auch immer das sein soll), als ob wir keinen unabhängigen Rechtsstaat hätten. Andere Politiker*innen und auch Journalist*innen kommen mit Forderungskatalogen, die die Abschaffung von Grundrechten wie dem auf Asyl oder Sicherheitsmaßnahmen, die einer Totalüberwachung entsprechen, umfassen.

Dabei geht es nicht um die Opfer. Ihr Leben, das so brutal und sinnlos beendet wurde, interessiert kaum. Interessant ist nur, wie die grausame Tat für die eigene politische Agenda instrumentalisiert werden kann.

Natürlich löst eine Tat wie die von Solingen Verunsicherung aus. Diese Verunsicherung darf aber nicht dazu führen, dass statt Trauer nur noch Wut und Aktionismus Platz haben. Aktionismus, der zudem nur die falschen Antworten auf die Herausforderung des Terrors gibt. Denn diese Taten geschehen nicht, weil die deutsche Gesellschaft "verweichlicht" ist und mehr Härte braucht. Das ist übrigens eine Logik, die Rechtsextremisten mit der Ideologie des IS verbindet, die den Täter aller Wahrscheinlichkeit nach zu seiner Tat inspiriert hat.

Die offene Gesellschaft wird immer verwundbar sein, so schmerzlich diese Erkenntnis ist. Der Verzicht auf ihren Kern, die Grundwerte Freiheit und Menschenwürde, führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern zur Selbstaufgabe. Und auch autoritäre und totalitäre Staaten können Anschläge wie den von Solingen nicht vollständig verhindern.

Gefährliches Spiel mit dem Feuer

Wenn Politiker*innen und Journalist*innen jetzt also den falschen Eindruck erwecken, mit mehr Abschiebungen und weniger Rechten für Asylsuchende ließe sich Terrorismus bekämpfen, dann spielen sie ein gefährliches Spiel. Wo das enden kann, haben die rassistischen Pogrome in England vor wenigen Wochen eindrucksvoll gezeigt.

Wer den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen, ob rechtsextremistisch oder islamistisch, wirklich bekämpfen will, braucht einen langen Atem. Es reicht nicht aus, nur auf Symptome zu schauen und falsche Diagnosen zu stellen.

Es ist unpopulär geworden, darauf hinzuweisen, aber es bleibt richtig: Die Ursachen des Terrors, die Motive der Terroristen sind oft sehr individuell. Was sie aber soziologisch eint, ist nicht Herkunft oder Hautfarbe. Es ist die Tatsache, dass es wütende junge Männer sind.

Ihre Wut, oft aus Frustration über vermeintliche oder tatsächliche Ausgrenzungserfahrungen, macht sie empfänglich für gefährliche Ideologien. Natürlich müssen auch diese Ideologien, Rechtsextremismus und Islamismus, entschieden bekämpft werden. Aber auch hier reicht es nicht aus, der Polizei immer mehr Befugnisse zu geben und ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht zu stellen. Im Gegenteil: Das ist letztlich nur ein Erfolg für die Hintermänner und eine gute Basis für die Rekrutierung neuer Terroristen.

Weniger Härte statt mehr

Wie gesagt, es gibt keine einfachen Antworten auf die Herausforderung des Terrorismus. Jedem, der behauptet, eine zu haben, sollte mit Misstrauen begegnet werden. Nur langfristige Maßnahmen helfen: Bildung, Aufklärung, eine offene Gesellschaft, die Menschen integriert und akzeptiert, statt sie gegeneinander auszuspielen, Kampf gegen Armut, Maßnahmen gegen zeitgenössische Formen toxischer Männlichkeitsbilder.

Wir brauchen nicht mehr Härte, sondern weniger. Härte ist das, was die Terroristen wollen – und zeigen. Diese Einsicht ist nichts, was auf einem Wahlplakat oder einer Instagram-Kachel gut ankommt und emotionalisiert, oder verständliche, aber fatale Gelüste nach Rache befriedigt. Sie ist anstrengend und langwierig, aber langfristig sehr wirksam und nachhaltig – und heilsam.