Die Bundesregierung hat das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf von Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Trans- und intergeschlechtlichen sowie nicht binären Menschen wird es damit erleichtert, ihren Geschlechtseintrag und Vornamen ändern zu lassen.

Künftig reicht eine entsprechende Erklärung beim Standesamt, ob der Geschlechtseintrag "männlich", "weiblich" oder "divers" lauten soll. Paus sagte im Anschluss an die Kabinettssitzung, das Grundgesetz garantiere die freie Entfaltung der Persönlichkeit:

"Wer ich bin, das weiß nur ich selbst. Das gilt auch für die geschlechtliche Identität."

Darüber selbstbestimmt entscheiden zu können, sei ein Menschenrecht. Buschmann warb für einen besonnenen Umgang mit den Änderungen. Es gehe um eine kleine Gruppe von Menschen, deren biologisches Geschlecht nicht mit ihrer sexuellen Identität übereinstimme.

Das Selbstbestimmungsgesetz löst das seit mehr als 40 Jahren gültige Transsexuellengesetz ab, das das Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig erklärt hat. Nach geltendem Recht ist eine Änderung des Geschlechtseintrags nur durch einen gerichtlichen Beschluss möglich, der eine Begutachtung durch zwei Sachverständige voraussetzt. Betroffene schildern das Verfahren als entwürdigend.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen sollen künftig kein gerichtliches Verfahren mehr durchlaufen müssen, um ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen im Personenstandsregister ändern zu lassen.

Auch die Einholung eines Sachverständigengutachtens soll nicht mehr Voraussetzung für eine Änderung sein. Vielmehr soll eine sogenannte "Erklärung mit Selbstvergewisserung" gegenüber dem Standesamt ausreichen. In dieser Erklärung muss die antragstellende Person versichern, dass die beantragte Änderung ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht und sie sich der Tragweite der mit der Erklärung verbundenen Folgen bewusst ist.

Die Änderung des Geschlechtseintrages und der Vornamen muss drei Monate vor der Erklärung beim Standesamt angemeldet werden.

Für eine erneute Änderung soll eine Sperrfrist von einem Jahr ab der letzten Änderungserklärung gelten.

Für Minderjährige soll folgende Regelung gelten:

Für Minderjährige bis zum 14. Lebensjahr sollen die Erziehungsberechtigten die Änderungserklärung abgeben können; die Minderjährigen selbst sollen die Änderungserklärung nicht abgeben können.

Minderjährige ab 14 Jahren sollen die Änderungserklärung selbst abgeben können. Ihre Wirksamkeit soll aber von der Zustimmung der Sorgeberechtigten abhängen. Diese Zustimmung soll durch das Familiengericht ersetzt werden können. Maßstab soll - wie im Familienrecht allgemein - das Kindeswohl sein.

Eintragung als "Elternteil" in die Geburtsurkunde: Eltern sollen die Möglichkeit erhalten, in die Geburtsurkunde ihrer Kinder "Elternteil" anstelle von "Vater" oder "Mutter" eintragen zu lassen.

Offenbarungsverbot und Hausrecht:

Um Personen vor einem Zwangsouting zu schützen, soll es - wie im geltenden Recht - auch künftig verboten sein, frühere Geschlechtseinträge oder Vornamen auszuforschen und zu offenbaren. Wird eine betroffene Person durch die Offenbarung vorsätzlich geschädigt, soll die Ordnungswidrigkeit bußgeldbewehrt sein. Ein generelles Verbot des so genannten "Misgendering" oder "Deadnamings" ist im Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes nicht vorgesehen.

Allerdings sind Ausnahmen vom Offenbarungsverbot vorgesehen. Damit ist sichergestellt, dass sich niemand durch die Änderung des Geschlechtseintrages und des Vornamens der Strafverfolgung entziehen kann.

Das Selbstbestimmungsgesetz lässt das private Hausrecht und die Vertragsfreiheit unberührt. Dies wird im Gesetzestext klargestellt. Auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wird durch das Selbstbestimmungsgesetz nicht berührt. Für den Zugang zu geschützten Räumen wird sich durch das Selbstbestimmungsgesetz also nichts ändern.

Reaktionen aus der Kirche

Der Dachverband der Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) begrüßt das Selbstbestimmungsgesetz. Eske Wollrad, Geschäftsführerin des Vereins, erklärte, "das Geschlechtsempfinden eines jeden Menschen muss ernst genommen werden."

Schon im Herbst 2022 habe der Dachverband ein Positionspapier verabschiedet, das die Aufhebung der sozialen und rechtlichen Diskriminierung von trans, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen fordere.

"Das Eintreten für Geschlechtergerechtigkeit heißt für uns evangelische Frauen auch, dass wir uns gegen jede Form von Transfeindlichkeit stellen – auch wenn sie aus feministischen Reihen kommt. Für uns sind trans Frauen Frauen", teilt Wollrad mit.

Die evangelische Kirche sei gefordert, zum einen bezüglich einer klaren Absage an jedwede Transfeindlichkeit, zum anderen theologisch in der Bejahung der Würde aller trans Menschen als geschaffen zu Gottes Ebenbild. Den Evangelischen Frauen zufolge hat Kirche die Aufgabe, Menschen in der häufig vulnerablen Phase der Transition zu begleiten und Schutzräume zu schaffen.

Vorschriften "schüren Misstrauen"

Doch Wollrad übt auch Kritik am vorliegenden Kabinettsentwurf, da er Vorschriften enthalte, die Misstrauen schürten. Im jetzt vorliegenden Entwurf gehe das Gesetz auf Befürchtungen ein, die die Verbände wie die EFiD für transfeindlich halten, etwa, dass ein Mann sich unter dem Vorwand, eine Transfrau zu sein, Zugang zur Frauensauna verschafft. Dagegen steht das Hausrecht, wonach die Geschäftsführung einzelnen Personen den Zugang verweigern kann. Sportvereine können weiterhin selbst entscheiden, welche Personen für welche Wettkämpfe starten.

Bereits im Oktober 2022 hatten die Evangelischen Frauen nach eigenen Angaben auf ihrer Mitgliederversammlung ein Positionspapier verabschiedet, das ein Selbstbestimmungsgesetz fordert und die Interessen von trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen als oberste Maßgabe benennt.

"Die Aufhebung der sozialen und rechtlichen Diskriminierung einer Personengruppe aufgrund geschlechtlicher Marker sollte oberstes Ziel eines Selbstbestimmungsgesetzes sein", sagte die stellvertretende EFiD-Vorsitzende, Angelika Weigt-Blätgen.

"Diesem Ziel versucht der Referentenentwurf stellenweise gerecht zu werden."