Die Proteste im Iran bewegen weltweit. Auch in Deutschland. Das ist richtig so. Menschen riskieren ihr Leben für grundlegende Rechte und Würde. Moralische Empörung angesichts der brutalen Reaktion des Regimes ist mehr als berechtigt. Doch echte Solidarität verlangt mehr als symbolische Gesten und ein paar warme Worte.

Eine verbreitete, aber gefährliche Vorstellung ist, dass die Rückkehr eines Schahs oder anderer monarchistischer Figuren die Selbstbestimmung des iranischen Volkes sichern könnte. Kronprinz Reza Pahlavi, dem auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine große diplomatische Bühne eingeräumt wurde, präsentiert sich zwar als demokratische Übergangsfigur, doch sein Umfeld wirft Fragen auf: Dort finden sich Hardliner und konservative Berater. Monarchistische Parolen wie "Tod den Linken" auf Pro-Schah-Demonstrationen verdeutlichen, dass hier keine Demokrat:innen am Werk sind.

Die Hoffnung auf externe Erlösung ist trügerisch

Die Hoffnung auf externe Erlöser ist verständlich, aber gefährlich. Das gilt nicht nur für den Schah-Sohn. Auch die internationale Dimension mahnt zur Vorsicht. Westliche Staaten, insbesondere die USA und Israel, verfolgen seit Jahrzehnten eigene strategische Interessen im Nahen Osten. Das Wohlergehen der Iraner:innen ist ihnen egal.

Militärische Interventionen in Ländern wie Irak, Afghanistan oder Libyen haben zudem gezeigt, dass der Sturz autoritärer Regime nicht automatisch Demokratie oder Stabilität bringt – ganz im Gegenteil. Stattdessen folgen meist Instabilität, geopolitische Abhängigkeiten und humanitäre Katastrophen bis hin zu Bürgerkriegen. Jede Hoffnung auf schnelle Lösungen durch Trumps Bomben und Raketen ist daher trügerisch.

Zudem wird der Iran im Westen oft durch eine orientalistische Brille betrachtet: als monolithischer, fremder Raum. Dabei ist der Iran ein multiethnisches Land mit vielfältigen sozialen Interessen, regionalen Differenzen und politischen Spannungen. Die Reduktion auf einfache Narrative und Buzzwords – "das Volk gegen das Regime", "Mullah-Regime" – verfälscht die Realität und kann politisch kontraproduktiv sein. Solidarität, die nur moralische Empörung ausdrückt, übersieht diese Komplexität meist und gefährdet so die Ziele der Anti-Regime-Bewegung.

Verantwortliche Solidarität setzt auf Zivilgesellschaft

Verantwortliche Solidarität bedeutet konkrete Unterstützung der Zivilgesellschaft: Frauenrechtsaktivist:innen wie Narges Mohammadi, Journalist:innen wie Masih Alinejad, Künstler:innen wie Parastou Forouhar, Gewerkschaften und Geflüchtete, die gegen Unterdrückung kämpfen – sie alle brauchen Schutz und Aufmerksamkeit. Sie zu stärken, ohne auf monarchistische Retter oder militärische Interventionen zu setzen, ist der einzige Weg, eine langfristige Selbstbestimmung zu fördern – oder wenigstens nicht zu verhindern.

Gleichzeitig sollten geopolitische Interessen stets kritisch hinterfragt werden. Westliche Staaten sind nicht neutral, ihre Handlungen folgen eigenen Machtinteressen. Wer Solidarität ernst nimmt, unterstützt die Proteste, ohne sie für externe Agenden einspannen zu lassen.

Verantwortliche Solidarität umfasst drei Elemente: Unterstützung derjenigen, die sich für Freiheit einsetzen; kritische Reflexion über externe Akteure; und Anerkennung der komplexen, vielschichtigen Realität des Iran. Sie ist unbequem, sie erfordert Geduld und Wissen – aber sie ist der einzige Weg, die Menschen im Iran zu unterstützen, damit diese langfristig echte politische Veränderung und Selbstbestimmung erreichen.