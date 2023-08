Rassismus

Forscherin erklärt, wie die AfD vom deutschen Umgang mit Rassismus profitiert

Rassismus in Deutschland ist nach Worten der Rassismusforscherin Saphira Shure zu lange ignoriert worden. Strukturellen Rassismus gebe es in Deutschland schon lange, es sei nur nicht darüber gesprochen worden, sagte die Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Rassismus an der Universität Bielefeld. Davon hätten unter anderem Parteien wie die AfD profitiert.