Fasching in Bayern

Wie die Nürnberger Schembartläufer den Fasching feiern

Vor 575 Jahren trieben sie es erstmals bunt im Fasching in Nürnberg: Die Schembartläufer. Später verbot der Rat der Stadt die aufmüpfigen Narren. Seit 50 Jahren gibt es sie wieder. Am 11. Februar laufen sie wieder an der Spitze des Faschingsumzugs.

