Die Nachfrage ist groß: Bei der ersten Öffnung des neu eingerichteten Repair-Cafés in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) kamen im Frühjahr sofort 20 Besucher. Sie brachten Waffeleisen, Toaster, Mixer, Haarföhn, Saugroboter, Nagelfräse und Stichsäge, zwei Radios, eine Hose, Zauberstab und iPhone mit.

Am Ende des Nachmittags konnte der Bürgerverein, der für das Projekt ein 25-köpfiges Team gebildet hat, bei den Geräten eine "Spontanheilungsquote" - sprich Sofortreparatur - von rund 80 Prozent vermelden. Einige wenige Geräte, etwa ein altes Radio, erwiesen sich als so knifflig, dass für sie ein Folgetermin eingeplant wurde. In einem Fall musste zuerst der nötige Zweikomponentenkleber besorgt werden.

Reparaturen in Repair-Cafés

Die hohe Erfolgsquote lag auch am Fachpersonal: Im ehrenamtlichen Team gibt es Elektriker und Elektroniker, einer hat beruflich Nähmaschinen gewartet, einer ist Maschinenbauingenieur. Die Theorie des Repair-Cafés besagt, dass der Kunde sein Gerät selbst repariert und sich dabei helfen lässt. In der Praxis ist der Kunde oft eher Zuschauer, kostenlos bleibt es für ihn trotzdem.

Spenden sind natürlich willkommen. Die erste größere Wendlinger Investition, rund 500 Euro, war das VDE-Testgerät. Fällt ein elektrisches Gerät beim obligatorischen Sicherheitstest durch, muss ein Besucher unterschreiben, dass er darüber aufgeklärt worden ist, dass er das Gerät so nicht mehr benutzen darf.

Hohe Reparaturquote

Dass die hohe Reparaturquote in Wendlingen nicht nur Anfängerglück war, zeigt eine langjährige Statistik des "Netzwerks Reparatur-Initiativen" mit Sitz in München. Seit 2010 haben bundesweit 81 Reparatur-Initiativen 16.561 Geräte erfasst, die meisten davon Elektrogeräte, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik.

Davon wurden 9.984 Geräte, also rund 60 Prozent, repariert, weitere 2.777 Geräte (17 Prozent) als reparabel eingestuft. Die verbleibenden 3.800 Geräte (23 Prozent) wurden nicht repariert.

Das Netzwerk hilft auch dabei, ein Repair-Café in der Nähe und einen Öffnungstermin zu finden. Der Rekordtag auf der Website im Juli 2023 war der 15. Juli - mit bundesweit 48 Reparaturangeboten. Trotzdem ist die Liste nicht vollständig, so fehlte das neue Angebot in Wendlingen noch.

"Ein typischer Fehler sind die Kabel", sagt dort der Reparateur Wilfried Frasch.

Um das defekte Kabel auszutauschen, muss oft das ganze Gerät geöffnet werden. Manche Geräte sind zudem mit exotischen Schrauben verschlossen, die sich mit Standardwerkzeug nicht öffnen lassen, sie sind verklebt oder es gibt viele Kunststoffnasen, die leicht abbrechen.

Recht auf Reparatur?

Geht es nach dem Verein "Runder Tisch Reparatur" mit Sitz in Stuttgart und Geschäftsstelle in Berlin, wird sich das in Zukunft ändern. Er fordert ein "herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur für alle". Dazu gehört langfristig ein EU-weites Reparaturlabel, dieser Index soll die Reparierbarkeit eines Geräts schon beim Kauf vergleichbar machen.

Ersatzteile sollen über die gesamte Nutzungsdauer eines Geräts zur Verfügung stehen, zu Preisen, die in realistischem Verhältnis zu den Herstellungskosten stehen..

Tipps für das private Reparieren

Wer kein Reparatur-Café in seiner Nähe findet, entdeckt oft auf Videoportalen im Netz erstaunlich praxistaugliche Reparaturanleitungen, für den ruckelnden CD-Spieler ebenso wie für den undichten WC-Spülkasten.

Eine zentrale Anlaufstelle ist "iFixit", nach eigener Darstellung "eine weltweite Gemeinschaft aus mehreren Millionen Bastlern, Technikern und Freiwilligen, die sich gegenseitig beim Reparieren ihrer Dinge helfen". Aktuell sind dort kostenlose Reparaturanleitungen für über 46.000 verschiedene Geräte zu finden.

Wer diesen Weg wählt, dem entgeht allerdings der zweite Teil des Wortes "Repair-Café". Zu vielen Repair-Cafés darf nämlich jeder einfach so kommen, der Gemeinschaft wegen, auch ohne ein defektes Gerät. In Wendlingen gab es zum Start Gugelhupf, und ein Theologe kochte den Kaffee.