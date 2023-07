Einem Bericht der renommierten französischen Investigativ-Plattform "Mediapart" zufolge haben die Vereinigten Arabischen Emirate viel Geld in eine Verleumdungskampagne gesteckt, deren Ziel es war, mehr als tausend Personen und Hunderten von Organisationen in Europa angebliche Verbindungen zur Muslimbruderschaft nachzusagen. Die betroffenen Personen und Institutionen, allesamt europäisch und muslimisch, sollten so diskreditiert werden, ihr Ruf irreparabel beschädigt werden.

Die Muslimbruderschaft ist die älteste existierende islamistische Organisation. Sie wird von vielen Staaten als Terrororganisation eingestuft und hat zahlreiche andere islamistische Bewegungen inspiriert. Der Vorwurf, auch nur im Kontakt mit ihr gestanden zu haben, kann Folgen wie Strafverfolgung oder Jobverlust nach sich ziehen.

Wie "Mediapart" herausgefunden hat, haben die Herrscher in Abu Dhabi sich die Verleumdungskampagne einiges kosten lassen. Knapp 6 Millionen Euro haben sie demnach dafür an die Schweizer Firma Alp Services bezahlt.

Was haben die Emirate von der Verleumdungskampagne?

Moment mal. Die autoritäre Regierung eines arabischen Staats bezahlt eine Schweizer Firma, damit diese in Europa lebende Muslim*innen und muslimische Organisation als Islamist*innen verleumdet. Wieso denn das? Was haben die davon?

Um das Motiv dahinter zu verstehen, hilft es erstmal zu schauen, wer attackiert wurde. Zu den Zielpersonen gehörten Politiker*innen, Vertreter*innen islamischer Organisationen, Aktivist*innen sowie prominente Frauenrechtler*innen. Sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten also. Sie weisen lediglich eine Gemeinsamkeit auf: Sie sind alle Muslim*innen, werden aufgrund ihres Namens oder ihres Aussehens als muslimisch wahrgenommen oder stehen im Ruf, sich für Belange von Muslim*innen einzusetzen.

Die von der Kampagne Betroffenen bestritten entweder, Verbindungen zur Muslimbruderschaft zu haben oder gehabt zu haben, oder baten darum, ihre Namen nicht zu veröffentlichen, aus Angst, erneut belästigt oder angegriffen zu werden.

Die Ergebnisse der Kampagne sind also verheerend, und das in mehrerlei Hinsicht: Existenzen wurden vernichtet, Menschen aus der Öffentlichkeit gedrängt, Organisationen, wie etwa die Hilfsorganisation "Islamic Relief", schwer beschädigt. Gleichzeitig trug die Kampagne nicht unerheblich dazu bei, den Islamhass in Europa zu verstärken. Denn wenn Muslim*innen aus ganz verschiedenen politischen Richtungen und mit ganz verschiedenen Sichtweisen letzten Endes vermeintlich mit der Muslimbruderschaft, dem Islamismus, unter einer Decke stecken, nährt das natürlich Verschwörungstheorien und antimuslimischen Rassismus.

Warum unterstützt muslimisches Land Hetze gegen Muslim*innen?

Das wirft die nächste Frage auf: Warum unterstützt und finanziert die Regierung eines muslimischen Landes eine Kampagne, die sich gegen Muslim*innen in Europa richtet, unabhängig von deren politischen Ansichten oder Aktivitäten?

Was bringt es dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, Angst zu verbreiten, unschuldige Muslim*innen zu verleumden, ihren Ruf und ihre Geschäfte zu ruinieren, rassistische Angriffe auf Moscheen anzustacheln und rechtsextremen Parteien und Positionen in europäischen Ländern zum Auftrieb zu verhelfen?