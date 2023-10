Zentralratspräsident Josef Schuster sagte am Sonntag laut einer Mitteilung: "Der Terrorkrieg der Hamas und der libanesischen Hisbollah gegen Israel ist an Grausamkeit kaum zu überbieten." Er sah außerdem eine Gefahr für jüdische Einrichtungen auch in Deutschland, die zeige, "dass es den Terroristen nicht allein um Israel geht, sondern dass jüdisches Leben überall von ihnen infrage gestellt wird".

Schuster würdigte aber "die große Solidarität in Deutschland, das schnelle Handeln der Sicherheitsbehörden zum Schutz jüdischer Einrichtungen" als "wichtiges Zeichen in dieser kritischen Zeit für Israel und alle Juden".

Der Präsident des Zentralrates verwies auf die gegenwärtigen jüdischen Feiertage Schmini Azeret und Simchat Tora, an denen die Hamas ihre Angriffe gestartet habe. Für Jüdinnen und Juden bedeute das "ein ständiger Kampf mit ihren Gefühlen". Die Unterstützung aus allen Teilen der Gesellschaft helfe aber "dabei, diese Zeit zu überstehen".

Deutsch-Israelische Gesellschaft verurteilt Angriffe auf Israel

Mit deutlichen Worten hat sich auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft Regensburg-Oberpfalz (DIG) gegen die Angriffe von Mitgliedern der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am Samstagmorgen gewandt.

"Wir verurteilen diesen feigen Überfall am Ruhetag Shabbat und einem jüdischen Feiertag", sagte Dennis Forster, Vorsitzender der DIG Regensburg-Oberpfalz, am Samstagmittag laut Mitteilung.

"Unsere Solidarität gilt der einzigen Demokratie im Nahen Osten, unserem Partner Israel."

Die Aufrüstung der terroristischen Einheiten sei nur durch eine Finanzierung der palästinensischen Organisationen durch die internationale Gemeinschaft möglich geworden, kritisierte die DIG. Allein von Deutschland seien 2021 und 2022 rund 340 Millionen Euro gezahlt worden: "Und das, obwohl unter anderem Holocaustleugnung fester Bestandteil im Lehrplan in den Schulen in Gaza und im Westjordanland ist." Die DIG forderte volle Solidarität mit Israel und dessen Reaktionen auf diese Angriffe.

Reaktion der EKD

Annette Kurschus, Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, verurteilte in einer Stellungnahme die "furchtbaren, terroristischen Angriffe zutiefst. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in Israel."

Raketen abgefeuert

Palästinensische Terroristen hatten im Gazastreifen am Samstagmorgen überraschend Tausende Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Außerdem stießen sie auf israelisches Staatsgebiet vor. Die islamistische Hamas bekannte sich zu den Angriffen und sprach vom Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel. Israel hat inzwischen den Gegenschlag "Eiserne Schwerter" begonnen.