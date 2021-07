Ärger um "Trump-Gedenktafel" für Dietrich Bonhoeffer in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Eine redaktionelle Überprüfung hat ergeben, dass der am 18. Juni von sonntagsblatt.de verbreitete Beitrag "Ärger wegen 'Trump'-Gedenktafel" in Gedankenführung und zentralen Passagen einem Aufsatz entspricht, den der Autor Arnd Henze unter dem Titel "Wem gehört Bonhoeffer?" in der Ausgabe 12/2019 des Magazins "zeitzeichen" veröffentlicht hat.

Link zum Artikel: https://zeitzeichen.net/node/7980

Zudem wurde ein Zitat aus dem Aufsatz fälschlicherweise einer Zitatgeberin im Beitrag zugeordnet. sonntagsblatt.de hat mit Arnd Henze eine Verständigung erzielt. Wir bitten, diesen schweren Fehler zu entschuldigen, und leiten entsprechende Schritte ein, um ähnliche Vorkommnisse für die Zukunft zu verhindern.