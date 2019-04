Auszeit im Kloster - Christusbruderschaft Selbitz

Bei den Schwestern der Communität Christusbruderschaft in Selbitz können Ruhesuchende zu sich finden. Wer mag, schließt sich dem klösterlichen Tagesablauf an. Sie können aber auch den eigenen Rythmus suchen, um zur Ruhe zu kommen und sich mit ihrem Glauben zu beschäftigen. Christian Probst hat die Glaubensgemeinschaft besucht.

Frei nach der alten klösterlichen Regel „ora et labora“ - bete und arbeite bieten die Schwestern im oberfränkischen Selbitz eine ganz persönliche Auszeit für gestresste Menschen. Dort kann man sich einfach in den klösterlichen Rhythmus eingliedern, oder sich auch an den täglichen Arbeiten in der Communität beteiligen. Einkehren und neue Kräfte sammeln. Im Kloster kann sich das seelische Immunsystem wieder rundum erholen.