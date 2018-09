Beckstein und Parzany kommen zum Christustag

„Bekennen und leben: Gott allein die Ehre“ – so lautet das Motto beim fünften Christustag Bayern, der am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, an sieben Orten stattfindet. Dazu lädt der Arbeitskreis Bekennender Christen (ABC) in Verbindung mit weiteren Gemeinschaften und Kirchengemeinden ein. Mit dem Motto greifen die Organisatoren den reformatorischen Gedanken des „Soli Deo Gloria“ auf, der im Deutschen meist mit dem Satz „Gott allein die Ehre“ wiedergegeben wird. Der ABC-Vorsitzende, Dekan Till Roth (Lohr am Main) erläutert dies so: „Am Christustag stellen wir wichtige Fragen: Wer ist Gott? Wie können wir ihn erkennen? Und wie können wir angemessen leben und bekennen, was wir von ihm erkannt haben?“

Gott allein die Ehre - das Motto des Christustags 2018 in Bayern

Zum Programm des Christustags gehören Gottesdienste, Vorträge und Diskussionen. Beteiligt sind u.a. der frühere bayerische Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein, der Sprecher des Netzwerks um Bibel und Bekenntnis, Ulrich Parzany und der indische Philosoph Vishal Mangalwadi. Der Christustag wird in Berg (Dekanat Hof), Lauf an der Pegnitz, Lichtenfels, München, Regensburg, Weiltingen (Dekanat Dinkelsbühl) und Wilhermsdorf (Dekanat Neustadt/Aisch) veranstaltet. Ein besonderes Highlight für Kinder ist der Kinder-Familien-Mitmach-Gottesdienst in Weiltingen unter Leitung des Liedermachers und Pfarrers Johannes M. Roth.