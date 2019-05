Berufswunsch Pfarrer - Theologiestudent rockt Kirche mit E-Gitarre

Durch die demographische Entwicklung gehen Mitte der 2020er Jahre viele Pfarrer in Rente. Darum ist der Nachwuchs in allen kirchlichen Berufsgruppen wichtiger denn je. Zur Ausbildung zum evangelischen Pfarrer gehört vor dem praktischen Teil des Vikariats in einer Kirchengemeinde zuerst das Theologiestudium. Etwa 10 Semester muss man studieren, bis man das erste Theologische Examen ablegt. Wir haben einen von derzeit 365 Anwärtern auf das geistliche Amt getroffen, der noch dazu ganz viel Rhythmus im Blut mitbringt.