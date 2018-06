Der Glaube der Fußball-Stars

Wenn Deutschland im ersten Gruppenspiel auf Mexiko trifft, kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Javier Hernándes alias Chicharito, der zwei Jahre für Leverkusen spielte. Der gläubige Katholik geht vor jedem Spiel auf die Knie, hebt seine Hände, schließt die Augen und betet, dass alle Spieler gesund bleiben.

Wie Mexiko ist auch Polen stark vom Katholizismus geprägt. Das gilt auch für Superstar Robert Lewandowski, der sich in seiner Heimat für die Glaubensinitiative "Ich schäme mich nicht für Jesus" engagiert. "Ich weiß, dass Gott mir immer zuschaut", sagt der Torjäger, der vor wichtigen Spielen in die Kirche geht und mehrfach beim Papst war.

Gebet des Torwarts: Ein Engel an jedem Pfosten

In Costa Rica ist der Torwart der Star. Real-Keeper Keylor Navas ist ein überaus populärer "Mann des Glaubens". Eine gleichnamige Dokumentation über ihn kam sogar landesweit in die Kinos. Navas geht vor jedem Spiel im Tor auf die Knie und betet – auch wenn ihn manche deswegen belächeln oder gar anfeinden. "Wenn ich den Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener Christi", zitiert er aus dem Galater-Brief. Er bitte Gott, "dass er an jeden Pfosten einen Engel stellt und auch einen hinter mich, damit alles gutgeht", sagt Navas.

Einen frommen Torwart hat auch die Schweiz zu bieten: Roman Bürki hat auf dem Rücken ein Kreuz und den Text des Vaterunsers eintätowiert, zudem Jesus mit Dornenkrone: "Ich gehe nicht jede Woche in die Kirche, glaube aber an gewisse Grundsätze – und dass man belohnt wird, wenn man Gutes tut."

Auch deutsche Kicker sind religiös

Und bei Deutschland? Josua Kimmich kommt aus einem religiösen Elternhaus und trägt ein Armband mit einem Kreuz. Sein biblischer Name sei kein Zufall und bedeute "Gott hilft". Bei Abwehrchef Jérôme Boateng geht die spirituelle Prägung unter die Haut: Auf seinem reich verzierten Körper findet man unter anderem ein Kreuz, Bilder von Jesus und der Jungfrau Maria sowie auf Englisch die Aufschrift "Nur Gott kann mich richten". Boateng geht gern in Kirchen, genießt dort die Stille und Gelegenheit, in sich zu gehen.

Jogi Löw war einst Ministrant. Der Trainer betet "auf seine eigene Art und Weise" und sieht Gott als "höhere Weisheit und eine Form von Liebe und Uneigennützigkeit". Und für Teammanager Oliver Bierhoff sorgt der Glaube für "Geborgenheit im Leben – in den Höhen wie in den Tiefen". Wovon es in Russland mehr geben wird? Man wird sehen.