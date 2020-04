"Deutschland betet gemeinsam": Zehntausende nehmen heute wieder an ökumenischer Live-Gebetsaktion teil

Heute findet wieder ein großes Live-Gebet statt. Unter dem Motto "Deutschland betet gemeinsam" hatte sich ein breites ökumenisches Netzwerk von katholischen, evangelischen, orthodoxen und freikirchlichen Christen schon vergangene Woche zusammengetan. An dem ersten Live-Gebet sollen nach Angaben der Veranstalter mehr als eine halbe Million Menschen teilgenommen haben. Ab Mittwoch, 15. April, soll die Aktion täglich ab 19 Uhr stattfinden.

Insgesamt hatten sich um die 200 christliche Kirchen, Initiativen und Personen verschiedenster Konfessionen, aber auch hochkarätige Politiker und Prominente angeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Prominente Unterstützer

Zu den Initiatoren zählt der Verein "Miteinander für Europa", das europaweit mehr als 300 christliche Gemeinschaften und Bewegungen verschiedener Kirchen vereint. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, hat die Schirmherrschaft übernommen.

In Talkshows und Interviews hat er in den vergangenen Wochen immer wieder den Appell an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet: "Wer gläubig ist, soll beten, damit es Deutschland nicht zu hart trifft."