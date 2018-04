Durch Bayern führt ein Netz von alten Jakobswegen

Der Weg ist ein Mythos, ein Mythos ist das Ziel: In der Stadt Santiago de Compostela, dem Ziel aller Jakobswege, soll der Legende nach der Jünger Jakobus sein Grab gefunden haben. Ein Gebet in der Kathedrale dort ist das Ziel vieler Jakobspilger. Aber längst nicht alle möchten eine so weite Strecke pilgern oder können sich so lange freinehmen: Bricht man aus Bayern auf, bräuchte man nämlich gut dreieinhalb Monate zu Fuß oder vierzig Tage mit dem Rad, wollte man »in einem Stück« bis nach Santiago gelangen. Pilgern ist »Beten mit den Füßen«, heißt es. Für viele ist deswegen bereits das Begehen nur eines Stücks Jakobsweg eine Gottes­erfahrung.

Durch Bayern führt ein Netz von etwa zehn Haupt-Jakobswegen Richtung Süden und Westen, auf Spanien, auf Santiago zu. Die Wege sind sämtlich gut ausgeschildert mit dem Symbol der gelben Jakobsmuschel auf blauem Grund. Deren »Strahlen« scheinen wie die vielen Jakobswege in Europa auf einen Punkt – Santiago – hinzuführen.

Unterwegs zu Gott

Es gibt einen fränkisch-schwäbischen Jakobsweg und einen durch den Steigerwald, einen mittelfränkischen Jakobsweg und mehrere oberfränkische Jakobswege. Jakobswege führen von Salzburg durchs Voralpenland Richtung Westen, sie führen von Nürnberg über Ulm nach Konstanz oder vom Böhmerwald nach Tirol. Unter den Adressen pilgern-bayern.de und tourismus.bayern-evangelisch.de hat die bayerische Landeskirche umfangreiche Informationen zu den Jakobswegen und anderen Pilgerwegen zusammengestellt. Auch Kurzpilgerwanderungen oder Tagestouren lassen sich damit planen. Viele Kirchen liegen am Wegesrand. Unter offenekirchenbayern.de können Pilger im Internet nachsehen, welche evangelischen Kirchen auch unter der Woche verlässlich zum Besuch geöffnet sind.