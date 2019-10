Erste bayerische Messe rund um Pilgerreisen in Nürnberg

Mit dem ersten süddeutschen Pilger-Forum am 19. Oktober in der Nürnberger Kirche St. Jakob greife die Kirche in Bayern eine Idee aus dem Norden auf, wie der Referent für Pilgern am Gottesdienst-Institut der Evangelischen Landeskirche, Pfarrer Oliver Gussmann dem Evangelischer Pressedienst (epd) sagte. In Hamburg findet in der Jakobi-Kirche seit zehn Jahren eine "Pilger-Messe" statt. 2018 kamen 2.500 Besucher.

Man habe die erste Pilger-Messe bewusst in den Herbst gelegt, damit dort auch über zurückliegende Pilgerreisen nachgedacht werden könne, sagte Gussmann, denn "für den Rückblick auf die Erfahrungen bleibt oft zu wenig Zeit". Beim Pilger-Forum werde es unter dem Motto "Nimm dir Zeit" Workshops und Vorträge und rund 30 Stände zum Thema Pilgern und Spiritualität geben.

Aussteller kommen unter anderem aus Israel, Zürich oder Hamburg, sagte Gussmann.

Die Besucher erfahren, wie man einen Pilger-Rucksack packt oder wie Pilgern nach einem Trauerfall helfen kann, lernen das Samstagspilgern kennen oder reflektieren über die Spiritualität der Berge. Der Religionspädagoge und Ausbilder zum Pilgerbegleiter, Michael Kaminski, stellt sein neues Buch "Pilgern quer durch' s Jahr" (Claudius Verlag) vor. Das Pilgerforum beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr und endet um 16 Uhr mit dem Reisesegen.