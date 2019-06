Erste Churchnight beim Bayerischen Kirchentag auf dem Hesselberg mit Handy-Aktion

Am Vorabend des 68. Bayerischen Kirchentags auf dem Hesselberg am Pfingstmontag wurde zum ersten Mal eine Nacht für die Jugend veranstaltet - unter anderem mit der Kölner Band "Koenige&Priester" und einer Handy-Lichtaktion. Wie der Abend verlief und bei den Besucherinnen und Besuchern ankam, können Sie in diesem Video-Beitrag von efs-Redakteur Christian Probst sehen.