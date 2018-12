Fabelhaftes Weihnachten - wie das Einhorn in die Bibel kommt

Und mehr noch: "Das Einhorn galt als real existierender Gottesbeweis", betont der Unicornologe. Darum habe vor allem die Kirche zu Beginn der Neuzeit verbissen die Existenz des Einhorns verteidigt: Theologen haben weiter Augenzeugenberichte gesammelt und versucht, das Einhorn zu retten. Doch mit der Aufklärung und der Entzauberung der Welt wird das Fabeltier nach und nach ins Reich der Fantasie verbannt – ohne seine Faszination dabei einzubüßen.

Bis dahin spielt das Einhorn überall eine Rolle: Auch im jüdischen Talmud kommt das Einhorn vor – als Passagier auf der Arche. Der Talmud nimmt sich der Frage an: Wie kommt ein so starkes und wildes Tier an Bord? Die Lösung: Es wurde mit dem Horn an die Arche gebunden und somit im Schlepptau hinter der Arche hergezogen. Dies ist von den Verfassern des Talmud durchaus ernst gemeint. Auch Hildegard von Bingen schwört auf das Einhorn: Neben einer detaillierten Anleitung zum Fangen eines Einhorns mit blondhaarigen und kussbereiten Mädchen existieren in ihrer Schrift "Physica" Einhornrezepte. Eine Salbe aus pulverisierter Einhornleber helfe gegen Aussatz jeglicher Art. Außerdem empfiehlt sie Gürtel aus der Einhornhaut gegen Pest und Fieber und Schuhe aus Einhornleder für gesunde Füße. Tatsächlich werden dem Einhorn nicht nur von ihr jahrhundertelang Heilkräfte nachgesagt. "Wenn Wasser vergiftet ist, macht das Einhorn mit dem Horn ein Kreuzeszeichen ins Wasser, und schon ist das Wasser wieder genießbar", erzählt Hörisch. Dass es heute noch so viele Einhornapotheken gibt, ist noch eine Nachwirkung dieses Glaubens an die Heilkraft des Einhorns.

Die Macht des Fabelwesens

Es fasziniert in besonderer Weise, dass ein Tier, das es nicht gibt, so viele von seiner Existenz überzeugt hat. Fossile von versteinerten Einhörnern gibt es ebensowenig wie Fotos von Einhörnern in freier Wildbahn. Dennoch gibt es zwei Tiere, die ebenfalls nur ein Horn haben: Das Nashorn, das aber wegen seiner plumpen Gestalt niemals mit dem Einhorn mithalten könne, so Hörisch, und der Narwal: "Dieser hat ein wunderbares langes Horn, das in jeder Schatzkammer eines Fürsten oder Königs, der etwas auf sich hielt, zu finden ist." Natürlich glaubten die Regenten, dass es sich hierbei um echte Einhorn-Hörner handele.

Heute glauben wahrscheinlich nicht einmal mehr die Kinder daran, dass es Einhörner wirklich gibt. Wohl aber lassen sie sich immer noch faszinieren von der Macht dieses Fabelwesens. Besonders an Weihnachten bricht sich seine Magie wieder Bahn. Und falls ein Einhorn unter dem Weihnachtsbaum liegt, sieht der Unicornologe darin die Chance zu lernen, mit dem Übermächtigen umzugehen. "In all seiner ultimativen Kraft und Herrlichkeit ist es zugleich ein sehr kultiviertes Tier, das die Botschaft mitbringt: Habt keine Angst!" Nur eines mag Hörisch nicht: "Wenn das Einhorn unter Wert behandelt wird als hübsches, harmloses Plüsch- oder Plastikeinhorn. Das hat es nicht verdient."