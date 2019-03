"Gern gesehen": Buch über Glauben und Leben von Sinti und Roma in München

Christa, die 72-jährige Sintezza, lächelt unter einem grünen Blätterdach. Es ist die berührende Fotografie einer beeindruckenden Frau, entstanden im Botanischen Garten in München. Doch selbst diese Aufnahme hätte nicht als Titelbild des Buches funktioniert, sagt sie. Jedes Foto hätte die Vorurteile gegenüber ihrer Minderheit bedient. Also ziert die neue Publikation "gern gesehen" nur ein kleines Kreuz und eine schlichte Rose. Denn darum geht es: um Sinti und Roma in München und ihren Glauben.

"Dass die allermeisten Sinti und Roma tiefgläubige Christen sind, wissen viele Menschen nicht", sagt die evangelische Theologin Sabine Böhlau aus München, die das Buch gemeinsam mit Fabian Brüder, Vikar in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde München I, und dem Berliner Fotografen Andreas Tobias geschaffen hat.

"Gern gesehen": Was Sinti und Roma in München glauben

Schätzungen zufolge wurden im nationalsozialistisch besetzten Europa insgesamt 500.000 Sinti und Roma ermordet. Der schmale Band erzählt von Begegnungen mit Angehörigen einer Minderheit, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ämtern häufig den gleichen Personen ausgesetzt war, die sie in die Vernichtungslager gebracht hatten, wie Böhlau erklärt.

Dem Projekt vorangegangen war eine Tagung im Dezember 2017, als Vertreter von Landesverbänden deutscher Sinti und Roma sowie verschiedener Landeskirchen in Bad Boll zusammenkamen. Dabei machten die Verbände "eindringlich auf das Schweigen der Religionsgemeinschaften nach dem Genozid an ihrer Volksgruppe aufmerksam", schreiben die Autoren im Vorwort. Daraufhin gingen sie in München auf Sinti und Roma zu und ließen sich von ihnen erzählen.

Sinti und Roma wurden vom NS-Regime verfolgt

"Ohne Glauben kann man nicht leben": Davon ist Christa fest überzeugt. Sie erzählt offen, strahlt eine große Warmherzigkeit aus. Es war ihre katholische Großmutter, die sie und ihre Geschwister in diesem christlichen Glauben erzogen hat. Einem Glauben, der über Jahrzehnte nur in den Familien tradiert wurde. Denn die Kirchen "haben uns lange Zeit, während dem Nationalsozialismus und danach, überhaupt nicht beschützt", sagt Christa.

Sie hatten laut Pfarrerin Böhlau keinen Halt in der Institution, doch zuhause wurde umso mehr gebetet und in der Bibel gelesen. In einer Wohnwagensiedlung in München-Steinhausen wuchs Christa auf. Die Großmutter trug ihr Leben lang Schwarz, nachdem ihre Eltern und Brüder in Vernichtungslagern ermordet worden waren. Sie lehrte die Kinder ihre Religion, brachte ihnen bei, auch an die anderen zu denken. Im Wohnwagen gab es keinen Strom, eine Wasserleitung nur draußen. "Jeder hat nichts gehabt", sagt Christa. "Aber wir haben uns gehabt."