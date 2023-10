Ist die Bibel Wort Gottes oder Menschenwort? Wie ist die Bibel eigentlich entstanden? Gelten die Gebote heute noch? In der zweiten Videokonferenz des interaktiven Bibelprojekts #glaubstdu beantwortet Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am 23. Oktober wieder Ihre Fragen rund um die Bibel.

In dem Zoom-Treffen zum interaktiven Bibelprojekt #glaubstdu - die Bibelbasics beantwortet der bayerische Landesbischof und Theologieprofessor Heinrich Bedford-Strohm Ihre Fragen zur Bibel. Bedford-Strohm ist auch Schirmherr von #glaubstdu und sagt dazu:

"Diese Aktion leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die Bibel wieder mehr ins Gespräch zu bringen und ihre Inhalte als Quelle von Kraft und Orientierung neu zu entdecken. Die Bibel ist ein wunderbares Buch."

Live-Event mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

Zeit: Montag, 23. Oktober 2023, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

Jetzt kostenlos über Eventbrite anmelden zum Zoom-Event mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

#glaubstdu ist eine Aktion des Evangelischen Presseverbands (EPV), dem zentralen evangelischen Medienhaus in Bayern. Wir liefern Ihnen #glaubstdu über verschiedene Kanäle und Formate, analog und digital - in der gedruckten Wochenzeitung Sonntagsblatt und auf unserer Online-Plattform sonntagsblatt.de, in Podcasts, Videos, Online- und Live-Events.