Gott* mit Genderstern: Das sagt die Evangelische Jugend dazu

Die Nachricht sorgte für Aufsehen: Die Katholische junge Gemeinde überlegt, den Gottesbegriff gendergerecht zu gestalten - und Gott in Zukunft mit Gendersternchen zu schreiben: Gott*. Das sorgte – vorhersehbarerweise – für Reaktionen von Belustigung über Empörung bis hin zu wüsten Beschimpfungen.

Evangelische Jugend: Gendersensible Schreibweise von Gott momentan kein Thema

Die Evangelische Jugend indes sieht derzeit keinen konkreten Handlungsbedarf in dieser Frage. Das erklärt eine Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej) auf Anfrage von sonntagsblatt.de. Zwar sei der Evangelischen Jugend bewusst, "dass das androzentrische Gottesbild für viele Kinder und Jugendliche auf ihrem Glaubensweg hinderlich" sein könne. Aber: "Auf Bundesebene diskutieren wir die gendersensible Schreibweise von G*tt momentan nicht", stellt sie klar.

Einige Mitglieder täten dies allerdings durchaus, diese stünden in ihrer Viefalt" sicherlich auch ganz unterschiedlich zum Thema. Außerdem verweist sie darauf, dass sich die Evangelische Jugend in ihren Beschlüssen gegen Diskriminierung und für die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt einsetze. "So arbeiten wir in unseren Texten bewusst mit dem Gendersternchen."

Seit 2014: Sensibler Umgang mit geschlechtlicher Identität

Bereits 2014 verabschiedete die Evangelische Jugend einen Beschluss mit der Überschrift "Gendergerechtigkeit ist mehr als Mann oder Frau - Für einen sensiblen Umgang mit geschlechtlicher Diversität in der Evangelischen Jugend". Um den Gottesbegriff ging es dabei aber nicht.

Die Katholische junge Gemeinde gendert in ihren Schreiben auch ("Katholik*innen"). Als Begründung für ihre Überlegungen, auch Gott zu gendern, gaben sie an, dass "immer mehr Gläubige von der Vorstellung eines männlich patriarchalen, weißen Gottesbildes befremdet" seien. Dieses Gottesbild, der sprichwörtliche alte Mann mit dem weißen Bart, greife zu kurz – und erschwere vielen jungen Menschen den Zugang zu Gott.