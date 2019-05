Hanna - mit Gottvertrauen Mutter werden

Hanna und ihrem Mann Elkana bricht es fast das Herz. Sie lieben sich sehr, aber ihr größter Wunsch nach einem Kind wird nicht erfüllt. Für Hanna ist das bitter, denn alle Frauen in ihrem Alter haben schon mehrere Kinder und manche lassen sie das spüren. Hanna weint oft. Ihr Mann kann sie nicht mehr trösten. Hanna ist verzweifelt, geht in den Tempel und macht Gott ein Versprechen:

"Wenn du mir und meinem Mann ein Kind schickst, dann will ich dafür sorgen, dass es immer für dich da ist."

Ihr ersehntes Kind gleich wieder hergeben – ein großes Opfer.

Aber die Freude bei Hanna und Elkana ist groß: Sie wird schwanger und bringt ihren Sohn Samuel auf die Welt. Sie hält sich an ihr Versprechen: Samuel wächst im Tempel bei den Priestern auf und wird Samuel später ein bedeutender Prophet.

"Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen"

(1. Samuel 1,11)