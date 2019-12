Heilige Familie: Die unbekannte Kindheit Jesu gibt Raum für Spekulationen

Verzweifelt eilten Josef und Maria nach Jerusalem zurück. Erst nach drei Tagen fanden sie den Sohn "im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und fragte. Als sie ihn sahen, entsetzten sie sich". Maria stellt ihn zur Rede: "Warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht." Jesus antwortete wie ein heutiger Teenie, der der Kontrolle seiner Eltern gerne mal ausweicht: "Warum habt ihr mich gesucht?" Doch dann fuhr er fromm fort: "Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?"

Verständnislos hörten sich die Eltern an, was ihr Junge da sagte, und nahmen ihn mit nach Hause. Ob es Josef, der den Sohn gerade noch voller Sorge gesucht hatte, sehr verletzte, das zu hören: "Nicht du bist mein Vater, sondern mein wirklicher Vater ist viel größer und mächtiger, und zu ihm kehre ich nun zurück"? Die tiefenpsychologische Bibelauslegung vermutet in dieser Begebenheit die symbolische Darstellung der Lösung eines pubertierenden Jungen von seinen Eltern. Ein normaler und nötiger Entwicklungsschritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

Den ersten Christen war an Jesu Kindheit vor allem wichtig, dass Jesus in Bethlehem geboren war – so konnte bewiesen werden, dass er wirklich der verheißene Messias ist. Erst später machten sich Menschen unabhängig von historischen Quellen daran, sich mit viel Fantasie Jesu Kindheit auszumalen. Die Frage lag nahe: Warum sollte Jesus, wenn er denn der Sohn Gottes war, erst nach seiner Taufe Wunder getan haben, warum nicht schon als Kind? So entstanden viele Wunderberichte, die die Menschen bis ins Mittelalter verzückten. Zum Beispiel dieser: Ein Mann verletzte sich beim Holzspalten, er drohte zu verbluten. Jesus sah das und heilte ihn. Die Menge rief verblüfft: "Der Geist Gottes wohnt in diesem Knaben!"

Jesus wurde gnadenlos versüßlicht

Oder eine Geschichte aus der Schule: Jesus legte sich mit einem Lehrer an – so sehr, dass dieser ihn auf den Kopf schlug. Jesus verfluchte den Lehrer, der ohnmächtig wurde und aufs Gesicht fiel. Als seine Eltern davon erfuhren, gab es Stress. Vater Josef ermahnte Maria, sie möge Jesus am besten nicht mehr rausgehen lassen, "denn alle, die ihn ärgern, sterben".

Mehr als tausend Jahre, nachdem diese Legenden entstanden waren, flackerte nochmals neues Interesse am Jesuskind auf, diesmal in einer romantisch-verkitschten Version. Jesus wurde gnadenlos versüßlicht zum "herzliebsten" Jesulein, zum holden Knaben mit lockigem Haar.

Die merkwürdige Lücke in der Biografie Jesu hat noch andere, teils abenteuerliche Fantasien freigesetzt. Zum Beispiel diese: Die drei Weisen, die dem Jesus-Baby Geschenke brachten (Matthäus 2, 1-12), seien aus Indien gewesen – sie hätten in Jesus nicht den Sohn Gottes, sondern die Inkarnation einer indischen Gottheit gesehen. Folgerichtig sei Jesus als Jugendlicher mit einer Karawane nach Indien gebracht worden; dort sei er in Buddhismus unterwiesen worden und dann nach Israel zurückgekehrt.

Schriftsteller füllen die unbekannte Kindheit Jesu

Neuzeitliche Psychologen schließlich entdeckten Jesus als psychisches Objekt und fragten: Was für eine Kindheit wird er gehabt haben? Wie ist er durch die Pubertät gekommen? Hat er Kindheitstraumata erlebt? Mit ganz neuer Fantasie füllen Schriftsteller die unbekannte Kindheit Jesu.

Literaturnobelpreisträger José Samarago etwa schildert in seinem Roman "Das Evangelium nach Jesus Christus" eine sehr innige Beziehung von Jesus zu seinem Vater Josef. Die Römer hätten Josef fälschlicherweise als Rebell hingerichtet – der gewaltsame Tod seines Vaters habe in dem Kind Jesus ein Trauma ausgelöst und in ihm den Wert der Gerechtigkeit überaus wichtig werden lassen. Und dann gibt es noch die Fotografin Bettina Reims, die das Leben Jesu in künstlerischer Freiheit beeindruckend nachgestellt hat.

Geht es um die Kindheit Jesu, ist Fantasie erlaubt. Vielleicht steckt hinter dem Schweigen der Bibel sogar eine Einladung an die Christen, ihre Fantasie spielen zu lassen.