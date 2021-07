Iona-Gottesdienst in Nürnberg: Was sich hinter der geistlichen Musik aus Schottland verbirgt

Atmosphäre in Nürnbergs Egidienkirche

In der Wolfgangskapelle von St. Egidien am ältesten Kirchenort Nürnbergs fühlt sich der Besucher schnell ein bisschen wie in einem schottischen Kloster. Um einen Altar wurden Stühle verteilt, darauf Liedblätter und der liturgische Ablauf, der eigentlich gar nicht so anders ist, wie man dies von einem Predigtgottesdienst gewohnt ist – mit dem Unterschied, dass die Predigt beim Iona-Gottesdienst eher kurz ist. Im Mittelpunkt stehen die empathischen, vom Piano begleiteten Lieder, die harmonisch reichhaltig, dabei aber eingängig sind und meist auf Englisch Gott loben oder anrufen.

Durch das Miteinbeziehen der Gottesdienstbesucher kommt schnell das Gefühl einer Gemeinschaft auf. Wenn es nach Thomas Zeitler geht, wächst diese in den kommenden Monaten in Nürnberg an. Schließlich unterhält die Stadt sogar eine Partnerschaft mit dem schottischen Glasgow – von dort kam Pfarrer MacLeod damals nach Iona.

Eine Aufzeichnung des Iona-Gottesdiensts wird am 18. Juli um 10 Uhr hier ausgestrahlt: www.frankenfernsehen.tv