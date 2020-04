22.04.2020

Fastenmonat Ramadan

Islam: Was feiern Muslime an Ramadan?

Für die Muslime beginnt der Fastenmonat Ramadan in diesem Jahr am 24. April und endet am 23. Mai. Das Fasten gehört wie das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete, die Armensteuer und die Pilgerfahrt nach Mekka zu den fünf Säulen des Islam.