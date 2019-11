Kirchen geben ihren Segen für die Oberammergauer Passionsspiele 2020

Die Passionsspieler werden um 12 Uhr im Erzbischöflichen Palais in München von Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, sowie dem bayerischen evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm gemeinsam den Segen erbitten. Neben Mitwirkenden der Passionsspiele und Vertretern der Gemeinde Oberammergau werden auch Mitarbeitende der kirchlichen Arbeitsgruppe Passion an dem Treffen teilnehmen. Außerdem der für die Seelsorgeregion Süd zuständige Weihbischof Wolfgang Bischof sowie der theologische Berater der Passionsspiele, der emeritierte Professor für Pastoraltheologie Ludwig Mödl.

Das weltweit erfolgreichste Laienspiel geht zurück auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633. Als vor fast 400 Jahren die Pest in vielen Teilen Europas wütete, machte sie auch vor dem oberbayerischen Dorf Oberammergau nicht halt. Seine Bewohner gelobten damals, in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, wenn nur niemand mehr an der Pest sterben sollte. Das Dorf wurde erhört, und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel.

Das Laienspiel zieht immer wieder Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt an.

An den Passionsspielen wirkt traditionell die Hälfte des oberbayerischen 5.000-Einwohner-Ortes Oberammergau mit. Neben den großen Figuren Jesus, Maria, Petrus, Judas, Pontius Pilatus und Kaiphas gibt es 120 größere und kleinere Sprechrollen, dazu Soldaten, Priester und das Volk von Jerusalem. Mitmachen darf nur, wer in Oberammergau geboren und aufgewachsen ist oder seit mindestens 20 Jahren im Dorf wohnt. Spielleiter Christian Stückl ist 1961 in Oberammergau als Sohn eines Gastwirtehepaares geboren.

Das Passionstheater hat fast 4.700 überdachte Plätze. Es wurde 1928 errichtet, der Zuschauerraum stammt aus dem Jahr 1898. Vor elf Jahren wurde das gesamte Theater renoviert. Die Oberammergauer Passionsspiele wurden im Dezember 2014 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes im Sinne des Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Die letzten Passionsspiele fanden im Jahr 2010 statt; es kamen 515.000 Menschen aus aller Welt zu dem Großereignis.