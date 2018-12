Kneipe statt Kirche: Neues Gottesdienstformat "sunday" feiert in einer Bar

Erneut gibt die Band Vollgas, erntet "Wuhuu!"-Rufe und Applaus. Sie macht "sunday" ehrenamtlich - wie alle der insgesamt 40 Beteiligten, darunter acht hauptamtliche Pfarrer und Diakone. Lasst euch nicht von Zwängen bestimmen, macht euch von Fremdbestimmtheit frei, lautet das Fazit des Abends. Dann richten die Prediger den Blick ins Publikum. "Was macht dich frei? An welchem Gefängnis feilst du?", wollen sie wissen. Jeder soll mit seinem Sitznachbarn darüber sprechen - "Und wenn ihr euch noch nicht kennt, stellt euch doch kurz vor."

Camilla und Øyvind lächeln sich an. Die 26-jährige hat jüngst ihr Theologiexamen gemacht, der 23-jährige Norweger fängt gerade an, in München Physik zu studieren. Er hat über die Evangelische Hochschulgemeinde von "sunday" erfahren, sie von einer Freundin, die hier mitmacht. Beide finden es eine "super Alternative zum normalen Sonntagsgottesdienst" und "um Leute kennenzulernen". Und beide sitzen an diesem Abend zufällig nebeneinander und kommen jetzt ins Gespräch über Freiheit.

Kontaktbörse für München-Neulinge

Nach einer Stunde mit viel Musik und wenig klassischer Liturgie geht "sunday" zu Ende. Grund heimzugehen ist das aber für die wenigsten. Nun kommt der gemütliche Teil: Amelie und Maiara versammeln sich mit ihren Eltern an einem Tisch, bestellen Pizza und dürfen endlich ungehindert quatschen. Camilla und Øyvind bekommen Gesellschaft von Hanna, die noch nicht lang in der Stadt wohnt und die beiden fragt, ob sie sich zu ihnen setzen darf. Sie ist Bibliothekarin und hat über die Facebook-Gruppe "Neu in München" von dem Angebot erfahren. Und weil es ihr heute gut gefallen hat, sagt sie, wird sie nächsten Monat wiederkommen.