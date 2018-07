5.07.2018

Tag des Kusses (6.7.)

Küsse in der Bibel - von Salomo bis Petrus

Haben Sie heute schon geküsst? Ihren Mann oder die Frau, den Freund oder Freundin, ihr Kind? Gut so, denn am 6. Juli ist Tag des Kusses. Der Kuss ist keine neue Erfindung – Menschen küssen sich schon seit Ewigkeiten und so hat die Berührung der Lippen auch unterschiedliche Bedeutung. Und – auch in der Bibel wurde schon fleißig geknutscht.