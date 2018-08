Laien testen neues Gottesdienst-Format in St. Martin

Eine gute Stunde vor Beginn wuseln die Veranstalter durch die Räume. In der Küche brühen die einen Kaffee, schneiden Melonen auf, stellen selbstgemachte Quiches und Kuchen aufs Büffet. Tische werden eingedeckt und dekoriert. Andere sprechen im ersten Stock im Andachtsraum den Ablauf ein weiteres Mal ab, proben die ausgewählten Texte, richten die Musik ein. In einem Nebenraum bereiten die Nächsten Spiele und Bastelutensilien für Kinder vor. Die Spannung ist spürbar. Wie viele Leute werden kommen? Gelingt es, eine besinnliche Stimmung herzustellen?

Angeregt durch die Vergabe des Ehrenamtspreises der bayrischen Landeskirche an ein vergleichbares Projekt in der St.-Thomas-Kirche in Augsburg entwickelten acht Gemeindemitglieder die Idee zu Church ’n’ Brunch, der Andacht mit anschließendem Frühstück. Eine Reihe von ihnen hatte jahrelang gemeinsam Kindergottesdienste in St. Martin geleitet. An ihre Stelle ist längst die nächste "Elterngeneration" gerückt. Das Gefühl von Verbundenheit aber ist geblieben; eine Verbundenheit zu diesem Ort und zum Glauben.

Quartiersarbeit mit Gottesdienst

"Unsere Kinder sind inzwischen groß und wir dachten, wir könnten hier etwas für uns machen", beschreibt Anja Kusch die Motivation. Gesche Wendeburg sagt: "Wir wollen Menschen aus dem Viertel in diesen Ort einladen." Und Susanne Kohls meint: "Wir möchten die Gemeinde hier sichtbar machen." Dem Kirchenvorstand gefiel das Engagement auf Anhieb. Einstimmig gab er grünes Licht für Church ’n’ Brunch in St. Martin.