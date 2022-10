Luthers Lebensleistung – und sein Populismus

Mit Blick auf Martin Luthers Lebensleistung, vor allem seine bis heute gebräuchliche Bibel-Übersetzung, sagte Priesmeier: "Ich finde es vor allem faszinierend, dass es fast genau der Text ist, den wir heute immer noch lesen. Für mich ist Luther in diesem Moment weniger mein Urahn, ich empfinde vor allem demütigen Respekt vor seiner historischen Leistung".

Zugleich äußerte der IT-Fachmann, der auch Theologie studiert hat und als Prädikant Gottesdienste gestaltet, Zweifel, dass Luther ähnlich wirksam wäre, wenn er heute leben würde.

"Ich bin der Meinung, dass Luther mit seiner holzschnittartigen Sicht auf die Welt heute heillos scheitern würde."

Luther sei aus heutiger Sicht "wohl schon ein bisschen populistisch" gewesen. Er wäre wahrscheinlich "medial unbeliebt, weil er nicht den Konsens sucht". In seiner Zeit sei Luther dagegen genau der Richtige gewesen: "Ein Leisetreter hätte die Reformation nie so kraftvoll in Gang setzen können", unterstrich Priesmeier.

Weltweit 5.000 Nachfahren

Schätzungen zufolge leben weltweit rund 5.000 Menschen, die direkt oder in Nebenlinien von Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora abstammen. Mit Luthers Anschlag der 95 Thesen gegen kirchliche Missstände um den 31. Oktober 1517 in Wittenberg begann eine kirchliche Erneuerungsbegegnung, die zugleich den Beginn der Evangelischen Kirche markiert. Der Reformationstag ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.