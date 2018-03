Marianne Sägebrecht: Jeder Morgen ist ein Geschenk!

Weltgebetstag in Bayern

Autor Lara Bauer

Christen in mehr als 170 Ländern feiern am ersten Freitag im März den Weltgebetstag der Frauen. Auch in Bayern finden zu diesem Anlass zahlreiche Gottesdienste statt - mit Ausstellungen zum Schwerpunktland Philippinen und landestypischem Buffet.