Martin Rötting: Warum München ein "Haus der Kulturen und Religionen" braucht

"Häuser der Religionen" stellen bei Tagung in München Konzepte vor

Zu einer Tagung mit dem Titel "Häuser der Religionen - Visionen, Formate und Erfahrungen" lädt die Evangelische Stadtakademie München am 23. und 24. Oktober ein. Anlass sei das seit 2017 in Planung befindliche "Haus der Kulturen und Religionen München". Bei der Tagung sollen Vertreter bestehender und in Planung befindlicher Häuser von ihren Konzepten berichten: das Haus der Religionen Bern, das Haus der Religion in Stuttgart, das House of One Berlin, sowie das Interfaith-Center New York, das House Coexist London und das Museum of World Religions Taipei.

Kooperationspartner für das Münchner "Haus der Kulturen und Religionen" sind der Verein "München Internationales Wohnen" (MIWO), das College of Interreligious Studies und das Münchner Lehrhaus der Religionen von Rabbiner Steven Langnas. Ein möglicher Standort des Zentrums liegt laut Homepage auf dem Gelände der Bayernkaserne. Der Projektvorstand ist interreligiös besetzt. Im Kuratorium sitzen neben Stadtdekanin Barbara Kittelberger und Jutta Höcht-Stöhr von der Evangelischen Stadtakademie auch Benjamin Idriz vom Münchner Forum für Islam und Mustafa Yakaz, Vorsitzender des Münchner Muslimrats sowie Professoren der LMU, der Hochschule für Philosophie und der Universität Augsburg.

Bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 23.10., um 18 Uhr präsentieren sich die teilnehmenden Häuser der Religionen mit Infoständen im Alten Rathaussaal. Bei der Tagung am Donnerstag, 24.10., geht es von 10 bis 18 Uhr in der Stadtakademie um den Austausch von Erfahrungen und Konzepten. Anmeldung unter info@evstadtakademie.de