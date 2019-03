Nonne auf Zeit - Schnuppertage im Kloster Selbitz

Die Tage für Eva und Rebekka waren prall gefüllt. Vormittags gab es Gespräche über Bibel und Religion mit Schwester Susanne, dann wurden sie in den klösterlichen Alltag eingeführt - mit Hausarbeit in der Küche, Gruppenarbeit und immer wieder Gebeten. Erst danach gab es Mittagessen, das Rebecca besonders beeindruckt hat. "Da darf normalerweise kein normaler Besucher mit essen". Nachmittags stand eine Ordenshaus-Ralley auf dem Programm. Abends machten die Nonnen auf Zeit eine Nachtwanderung zu einer Kapelle, in der jede einen besonderen Segen zugesprochen bekam. Ein einrückliches Erlebnis für die jungen Frauen.

Die 15jährige Realschülerin Rebekka könnte sich durchaus vorstellen, Nonne zu werden. Allerdings weiß sie, dass vorher der Abschluss und eine Berufsausbildung stehen. Und - wer weiß, was das Leben bis dahin noch bringt. Für Eva ist ein Leben im Kloster kein Zukunftsmodell, aber die Tage möchte sie nicht missen.

Das Kloster Selbitz bietet verschiedene Angebote für junge Erwachsene als Orientierungshilfe an. Mehr dazu finden Sie hier