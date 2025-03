Gastbeitrag Gottesdienste der ELKB

20 Jahre Frauensonntag – ist ein Sonntag nur für Frauen noch zeitgemäß?

Am 30. März feiert die Evang.-Luth. Kirche in Bayern den Frauensonntag. Uta Schmidt, Professorin für feministische Theologe und Andrea König, Referentin im forum frauen in der Wirkstatt evangelisch beleuchten in ihrem Gastbeitrag die Frauenperspektive sowie die Frage, ob ein solcher Sonntag noch zeitgemäß ist.

Lesezeit: 3 Minuten

