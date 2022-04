Bischof Bedford-Strohm: Leid und Tod haben nicht das letzte Wort

Donnerstag, 14. April 2022, 14.03 Uhr: An Ostern wird laut dem bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm deutlich, "dass Leid und Tod nicht das letzte Wort haben". Denn der von den Toten auferweckte Christus ist derselbe, der am Karfreitag gekreuzigt wurde und starb", sagte der evangelische Theologe am Donnerstag laut Mitteilung in seiner Osterbotschaft. Beim Osterfest gehe es um die Erneuerung der Seele.

"Einer Seele, die nicht mehr kann. Die gebeugt ist, erschöpft ist, fast taub geworden ist über all den Nachrichten von Hass, von Gewalt, von Leid und von Tod in diesen Zeiten."

Auch die verzweifelten Menschen in der Ukraine hätten daher einen Platz an diesem Osterfest, sagte Bedford-Strohm.

"Wir wollen sie an diesem Osterfest in unsere Mitte nehmen, auch wenn sie weit weg sind. Und wir wollen auch die russischen Soldatenmütter in unsere Mitte nehmen, deren Söhne als Soldaten einer Angriffsarmee gefallen sind, die aber genauso um sie trauern."

Die Kirche wolle aber auch Ostern feiern mit all den Traurigen und Verzweifelten in Deutschland und den Verlorenen in dieser Welt, die kaum noch zur Kenntnis genommen werden:

"Wir wollen sie an diesem Osterfest in unsere Mitte nehmen, auch wenn sie weit weg sind. Und wir wollen auch die russischen Soldatenmütter in unsere Mitte nehmen, deren Söhne als Soldaten einer Angriffsarmee gefallen sind, die aber genauso um sie trauern."

EKD-Ratsvorsitzende Kurschus: Osterjubel wird heuer leiser sein

Donnerstag, 14. April 2022, 08.17 Uhr: Laut der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, bringt Corona und der Ukraine-Krieg die Menschen in eine "seelisch arg belastende Gemengelage". Dieses Jahr werde der Osterjubel leiser sein, sagte die westfälische Präses in ihrer Osterbotschaft: Der Ausruf "Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!" wäre sonst "schamlos, ja, er könnte sich anhören, als sei er eine Gotteslästerung".

Sie glaube an die Auferstehung aus dem Tod, an das Ende von Gewalt und Krieg, sagte Kurschus.

"Und ich wünsche mir, dass es viele sind und dass es mehr werden, die das mit mir zusammen glauben. Jetzt erst recht."

Die biblischen Ostergeschichten träfen mitten hinein in enttäuschte Glaubenszweifel, sagte sie:

"Die österliche Botschaft ist keine Schönwetterangelegenheit, sie bricht sich nur langsam Bahn inmitten von Not und Tod und löst keineswegs automatisch Jubel aus."

Kurschus berichtete von alten Menschen erzählen, die sich sehr bildhaft an ihre persönlichen Fluchtgeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Sie höre von Retraumatisierungen, sagte die EKD-Ratsvorsitzende. Die alten Menschen mit ihren Kriegserfahrungen seien "gerade jetzt ungeheuer wichtig", sagte Kurschus: