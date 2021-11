Experte für Verschwörungstheorien: "Esoterik wird als trojanisches Pferd für rechtsextremes Denken genutzt"

Kann es sein, dass viele Esoteriker*innen als zu harmlos wahrnehmen und übersehen, dass da oft rechtsextreme und antisemitische Ideologien dahinterstehen?

Pöhlmann: Wahrscheinlich. Es ist das Anliegen meines Buches, die Augen dafür zu öffnen, welche Querfront-Strategien und -Vernetzungen hier laufen. Und da gibt es Protagonistinnen und Protagonisten, die hinter einer nach außen hin harmlos erscheinenden Fassade, mit durchaus positiv besetzten Begriffen wie Frieden oder Pilgern ihr eigenes Süppchen kochen.

Sie sind Sektenbeauftragter der Landeskirche. Kann man die Esoteriker*innen denn mit Sekten vergleichen?

Pöhlmann: Der Begriff Sekte ist natürlich sehr umstritten. Umgangssprachlich wird damit finanzielle und psychische Abhängigkeit unterstellt. Und in der Esoterik-Szene gibt es auch sehr stark vereinnahmende Angebote und Bewegungen. Auch Abhängigkeiten sind in manchen Fällen vorprogrammiert: Dass man den spirituellen Meister, die Meisterin nicht mehr hinterfragt. Die entscheiden dann über Wohl oder Wehe des Menschen, sagen einem beispielsweise: In dir stecken so viele Kräfte und Energien, aber es gibt Menschen auf deinem Weg, die dich in deiner spirituellen Entwicklung blockieren. Trenne dich von der Familie! Besonders schlimm ist es, wenn Kinder davon betroffen sind, die dann zwischen die Fronten geraten.

Stichwort finanzielle Abhängigkeit: Viele Esoteriker*innen scheinen sehr geschäftstüchtig zu sein, oder?

Pöhlmann: Unbedingt. Manche sind nicht nur feinstofflich orientiert. (lacht) Die sprechen dann gerne von einem Energie-Ausgleich: Ich habe dir Energie gegeben, also erwarte ich, dass du mir Energie wieder zurückgibst – und in den meisten Fällen sind es dann nicht nur 50 Cent, die zurückgegeben werden.

"Es ist auffällig, dass Christinnen und Christen in der Querdenker-Bewegung eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben."

In den USA sehen wir, dass die Evangelikalen in dieser Verschwörungs-Blase eine große Rolle spielen. Ist das in Deutschland auch zu beobachten?

Pöhlmann: Da sehe ich einen großen Unterschied. Bei uns in Deutschland sind die Evangelikalen längst nicht so politisiert wie in den USA. Es ist auffällig, dass Christinnen und Christen in der Querdenker-Bewegung eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben. Wenn man sich die Untersuchung der Basler Universität dazu anschaut, dann war doch die Affinität zur Esoterik viel, viel größer.

Was kann ich konkret machen, wenn jemand in meinem Bekanntenkreis sich, sagen wir mal, für Naturheilkunde interessiert, und ich im Gespräch plötzlich merke: Okay, da kommen auch ein paar problematische Standpunkte? Soll ich denen dann einfach Ihr Buch geben?

Pöhlmann: (lacht) Das wird sie nicht überzeugen, glaube ich. Wichtig ist es auf alle Fälle, zu versuchen, im Gespräch, im Kontakt zu bleiben. Es ist manchmal sehr mühsam, diese Geduld aufzubringen, vor allem, wenn man es mit Personen zu tun hat, die eine Art missionarischen Eifer entwickeln. Wichtig ist, von vornherein klarzumachen, dass man diese Ansichten nicht teilt, aber dass man Interesse am Gegenüber hat. Oftmals ist es ein Lebensthema, das dahintersteht. Es kann auch ein Weg sein, nach den Quellen zu fragen. Wo hat denn die betreffende Person ihre Informationen her? Sind es glaubwürdige Quellen?

Wenn das ein geschlossenes System ist, ist es schwer, da heranzukommen, das ist ganz klar. Da ist es manchmal notwendig und sinnvoll, rote Linien zu markieren, insbesondere dann, wenn antisemitische, rassistische oder allgemein menschenverachtende Aussagen fallen. Die Angst ist natürlich groß, dass man den lieben Menschen dann verliert oder es zum Kontaktabbruch kommt. Aber manchmal kann auch eine Auszeit sinnvoll sein, damit man selbst mal wieder zu Kräften kommt und dass das Gegenüber vielleicht dann auch nicht mehr die Möglichkeit hat, diese verschwörungsideologischen Thesen zu verbreiten.

Wahrscheinlich kann aber auch genau das Gegenteil eintreten.

Pöhlmann: Genau. Und in jedem Fall ist es sinnvoll, mit einer Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen.

" Religion ist eigentlich etwas Positives. Aber es gibt auch Schattenseiten und es ist wichtig, auf diese hinzuweisen und die eigene religiöse Tradition kritisch zu überprüfen."

Verschwörungstheorien haben in den letzten 20 Jahren einen ungeheuren Aufschwung erlebt, vom absoluten Randthema bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Wie denken Sie wird sich das in Zukunft weiter entwickeln?

Pöhlmann: Das ist schwer einzuschätzen. Auf der einen Seite wird die Säkularisierung sicher weiter zunehmen, auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sich ganz bewusst religiös entscheiden. Auch die Pluralisierung und Individualisierung wird weitergehen. Das heißt, wir werden es weiterhin mit einer Vielzahl von religiösen Anbietern und Angeboten zu tun haben. Umso wichtiger ist es, darüber nachzudenken, wo die Grenzen der Toleranz sind und wo Religion beginnt, gefährlich zu werden. Religion ist eigentlich etwas Positives. Aber es gibt auch Schattenseiten und es ist wichtig, auch auf diese Schattenseiten hinzuweisen und die eigene religiöse Tradition kritisch zu überprüfen. Das ist wichtig, um eine Religion zeitgemäß zu gestalten, damit man nicht in Fundamentalismus abgleitet.