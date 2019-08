Sonntagsblatt-Aktion: Fragen stellen zu Gott und Glauben

Stellen Sie Ihre ganz persönlichen Fragen zu Gott und Glauben!

Braucht der Glaube eine Religion?

Woran merke ich, dass ich an Gott glaube?

Was genau versteht man unter Spiritualität?

Was kann ein Pfarrer, was andere nicht können?

Das ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, die wir schon gesammelt haben bei unserer Aktion "Den Glauben entdecken".

Stellen Sie Ihre Fragen – als Kommentar oder per Mail!

Machen Sie mit bei unserer Aktion und stellen Sie Ihre Fragen – in unserem Kommentarbereich unter diesem Artikel, oder mit einer Mail an mich: Rieke C. Harmsen rharmsen@epv.de.

Was wir mit den Fragen machen? In unserem Dossier "Basiswissen Christentum" erklären wir regelmäßig Grundbegriffe rund um Glaube, Religion und Kirche. Diese Serie möchten wir fortsetzen – mit den Fragen, die Sie ganz persönlich beschäftigen. Alle Fragen werden gesammelt, sortiert und dann in unserer Redaktion bearbeitet. Einen Teil der Beiträge finden Sie dann ab Herbst hier auf sonntagsblatt.de.

Alle Beiträge erscheinen in der Sonntagsblatt-Publikation "Den Glauben entdecken" im November 2020 - pünktlich zum 75-jährigen Bestehen des Sonntagsblatts. Das Buch wird bei einer Veranstaltungsreihe in allen sechs bayerischen Kirchenkreisen vorgestellt werden.