sunday-Pfarrerin: "Menschen kommen eher in eine Bar als in einer Kirche"

Sie geben sich bewusst offen - für andere Konfessionen und Religionen, für andere Sprachen, alle Altersschichten. Geht dieses Konzept bisher auf?

Häfner: Wir haben in München viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Die eigene Heimatsprache in einem Gottesdienst zu hören, berührt noch tiefer als eine fremde Sprache. Sie heißt den Menschen von Herzen willkommen. Auch wollten wir einen Gottesdienst für mehrere Generationen - denn das belebt die Gemeinschaft, gibt mehr Geborgenheit und viel mehr Austausch. Mehrere Generationen unter einem Dach zu versammeln ist kostbar, die jüngeren habe ältere Vorbilder und umgekehrt profitieren die Älteren von den Jüngeren und lernen dazu. Dasselbe gilt für Menschen anderen Glaubens.

Allen Neuerungen zum Trotz sind Sie beim für Ihr Format auch namensgebenden Sonntag geblieben. Mit der Uhrzeit sind Sie allerdings in den Abend gewandert ...

Häfner: Sonntag ist der Tag des Herrn, Sonntag ist Gottesdienst! Der Abend ist vielen gelegener als der Morgen. Denn am Sonntagmorgen können die allermeisten wenigstens einmal in der Woche ausschlafen und den Tag gemütlich angehen lassen. Unsere Erfahrung mit den Jüngeren, also zwischen 20 und 40, ist, dass sie lieber am Abend Gottesdienste und Andachten feiern. Am Abend, wenn es jetzt im Winter draußen dunkel wird, kann die Seele ruhig werden und sich besinnen. Es ist ein wohltuender Abschied vom Tag und eine klasse Start in die neue Woche.